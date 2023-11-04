الضفة الغربية: 2040 حالة اعتقال منذ 7 أكتوبر

ليلة الجمعة وفجر السبت: قوات الاحتلال اعتقلت 55 مواطنًا على الأقل بينهم سيدتان من مدن وبلدات الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية المحتلة.

أفاد نادي الأسير الفلسطيني، السبت، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 55 فلسطينيًا على الأقل بالضفة الغربية، فجر السبت، ليرتفع إجمالي المعتقلين إلى 2040 منذ 7 أكتوبر/ تشرين أول.

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وأوضح نادي الأسير في بيان أن قوات الاحتلال اعتقلت 55 مواطنًا على الأقل بينهم سيدتان، بين ليلة الجمعة وفجر السبت، من مدن وبلدات الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية المحتلة.

وبيّن أن من بين المعتقلين 25 مواطنًا من مخيم الفوار بمحافظة الخليل، وأشار إلى أن عدد المعتقلين في الضفة الغربية "ارتفع إلى ما يزيد عن 2040 فلسطينيًا منذ 7 أكتوبر الماضي" وأنه "رافقت الاعتقالات أعمال تنكيل ممنهجة بحق المعتقلين وعائلاتهم".

يشار إلى قوات الاحتلال تجري الاعتقالات بمداهمة منازل الأهالي أثناء ساعات الليل وصولاً إلى الفجر، وتقوم بنقل المعتقلبن إلى مراكز توقيف مؤقتة، قبل إحالتهم إلى مراكز التحقيق الرئيسية أو السجون.

وتشهد الضفة الغربية المحتلة تصاعدًا ملحوظًا في حجم الاعتداءات والمداهمات لمنازل الفلسطينيين، من قبل مستوطنين وجيش الاحتلال على حد سواء، وذلك بالتوازي مع الحرب المدمرة التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة المحاصر من 2006، والتي أسفرت، حتى الآن، عن استشهاد وإصابة آلاف الفلسطينيين معظمهم مدنيون، وتسببت بوضع إنساني كارثي غير مسبوق بحجمه، وفق تحذيرات أطلقتها مؤسسات دولية.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​