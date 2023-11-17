استشهاد فلسطينيين وإصابة آخرين جراء قصف الاحتلال بمسيرة مخيم جنين

استُشهد فلسطينيان وأُصيب آخرون، فجر اليوم الجمعة، إثر قصف نفذته طائرات مسيرة إسرائيلية استهدف مخيم جنين، شمالي الضفة الغربية.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" أن الطائرات الإسرائيلية "قصفت موقعا على الأقل بين حارة الدمج وحارة الحواشين بالمخيم، ما أدى لوقوع عدة إصابات، فيما منعت قوات الاحتلال سيارات الإسعاف من الوصول إلى المصابين"، دون ذكر عدد محدد.

وأشارت الوكالة إلى أن القوات الإسرائيلية دفعت بتعزيزات عسكرية "كبيرة" نحو مدينة جنين ومخيمها، "وسط اشتباكات عنيفة".

وكان الجيش الإسرائيلي اقتحم، في وقت متأخر الخميس، مدينة جنين ومحيط مخيمها، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع السكان واشتباكات مع مقاتلين فلسطينيين.

ونقلت وكالة الأناضول عن شهود عيان قولهم إن "أعدادا كبيرة من الآليات العسكرية الإسرائيلية تقدر بالعشرات اقتحمت المدينة، ترافقها جرافات".

وأضافوا أن الجيش اقتحم المدينة من عدة جهات قادما من معسكراته في محيط المدينة مستهدفا عدة أحياء فيها مع فرض حصار على مخيم جنين.

ووفق الشهود، فإن الكهرباء انقطعت عن حي الجابريات في المدينة ومخيم جنين، وسط تحليق لطيران مروحي وطائرات صغيرة من دون طيار.

محاصرة مستشفى ابن سينا واعتقال مسعفين

وقالت وكالة "وفا" إن قوات الاحتلال الإسرائيلي طالبت، فجر اليوم، بإخلاء مستشفى ابن سينا في مدينة جنين فورا، واعتقلت مسعفين.

وأكدت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال تحاصرت المستشفى من جميع الجهات منذ عدة ساعات، وتقوم بتفتيش سيارات الإسعاف في محيطه، وطالبت عبر مكبرات الصوت بإخلاء المستشفى.

وذكرت أن قوات الاحتلال أجبرت عددا من المسعفين على إخلاء المستشفى رافعين ايديهم، وقامت بتفتيشهم في ساحة المستشفى واعتقلت عددا منهم.

بدوره أكد مدير عام وزارة الصحة في جنين، د. وسام صبيحات، في تصريحات صحفية، أن قوات الاحتلال تحاصر مستشفى ابن سينا وتمنع سيارات الإسعاف وحتى الحالات المرضية من الوصول إليه.

وأكد الهلال الأحمر الفلسطيني أن قوات الاحتلال تحتجز طواقمه منذ أكثر من ساعة أمام مستشفى ابن سينا.

يذكر أن قوات الاحتلال ومنذ أكثر من سبع ساعات تحاصر مستشفى جنين الحكومي، وتمنع نقل المصابين أو المرضى إليه.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت مدينة ومخيم جنين من عدة محاور، وأغلقت جميع المداخل، وعزلتها عن محيطها الخارجي، وجرفت عدة شوارع واعتقلت 7 مواطنين، وجرفت البنية التحتية في عدة مواقع بالمدينة والمخيم، وفجرت مركبات.

وتشهد الضفة موجة توتر ومواجهات ميدانية بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي تزداد خلال اقتحام المناطق الفلسطينية، وأخذت منحى تصاعديا بالتزامن مع استمرار الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة.

ومنذ 42 يوما، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت 11 ألفا و500 قتيل فلسطيني، بينهم 4710 أطفال و3160 امرأة، فضلا عن 29 ألفا و800 مصاب، 70 بالمئة منهم أطفال ونساء، وفق المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، مساء أمس الخميس.