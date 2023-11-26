مستوطنون يقتلعون أشجار زيتون ولوزيات وكرمة جنوب بيت لحم

مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم، حسن بريجية، قال إن "مستوطنين برفقة جرافة كبيرة، هاجموا منطقة شوشحله جنوب الخضر، وجرفوا 15 دونما، واقتلعوا حوالي 100 شجرة زيتون ولوزيات وكرمة، ودمروا 15 خلية نحل".

اقتلع مستوطنون، اليوم الأحد، العشرات من أشجار الزيتون واللوزيات والكرمة، في بلدة الخضر جنوب بيت لحم في الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم، حسن بريجية، بأن "مستوطنين برفقة جرافة كبيرة، هاجموا منطقة شوشحله جنوب الخضر، وجرفوا 15 دونما، واقتلعوا حوالي 100 شجرة زيتون ولوزيات وكرمة، ودمروا 15 خلية نحل، تعود ملكيتها لموطنين من عائلة صلاح".

وأضاف بريجية أن "منطقة شوشحله تتعرض منذ فترة إلى هجمة من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين، إذ هدمت غرفا زراعية، وبيوتا قديمة، وتم تجريف أراض، فيما منع المواطنين من الوصول إلى أراضيهم".