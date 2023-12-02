استشهاد فتى في جنين متأثرًا بإصابته قبل نحو شهر

منذ بداية الحرب على غزة، ضاعف جيش الاحتلال الإسرائيلي من اقتحاماته الواسعة بالضفة، ويرافقها مواجهات ميدانية واشتباكات مع الأهالي ومقاومين فلسطينيين.

أفاد مدير مستشفى الرازي في جنين، فواز حماد، باستشهاد الفتى شريف أحمد عبد الرحيم الشاعر (16 عامًا)، اليوم السبت، متأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال في الفخذ والبطن.

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وكان الفتى الشهيد، وهو من الجلمة شمال شرق جنين بالضفة الغربية المحتلة، قد أصيب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال عدوانه على مدينة جنين ومخيمها في التاسع من شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

الفتى الشهيد، شريف الشاعر

وبذلك ترتفع حصيلة العدوان آنذاك إلى 12 شهيدًا وأكثر من 20 إصابة، بينها حالات كانت خطيرة.

ومنذ بداية الحرب على غزة، ضاعف جيش الاحتلال الإسرائيلي من اقتحاماته الواسعة بالضفة، ويرافقها مواجهات ميدانية واشتباكات مع الأهالي ومقاومين فلسطينيين.

وتفيد معطيات رسمية فلسطينية، نشرت أواخر الشهر تشرين الأول/ نوفمبر الماضي، بأنه منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول، بلغ عدد الشهداء في الضفة الغربية 227 إضافة إلى نحو 2800 جريح، و3 آلاف معتقل.