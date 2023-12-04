استشهاد شابين واعتقال العشرات من قلقيلية وأنحاء الضفة الغربية

أفادت مصادر فلسطينية بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، عشرات الفلسطينيين من بلدات ومخيمات عدة من الضفة الغربية.

استُشهد شابان، فجر اليوم الإثنين، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في مدينة قلقيلية.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، عشرات الفلسطينيين من بلدات ومخيمات عدة من الضفة الغربية.

وفي التفاصيل، استشهد شابان بالرصاص الحي، فجر اليوم، خلال اقتحام قوات الاحتلال، مدينة قلقيلية.

وأفادت مصادر محلية بأن الشابين أصيبا بالرصاص الحي خلال اقتحام قوات الاحتلال المدينة، وتم نقلهما إلى مستشفى قلقيلية، واضطر الأطباء لإقرار وفاتهما.

وأضافت أن قوات الاحتلال داهمت المدينة وانتشرت في أحياء متفرقة منها، تحديدا في شارع الواد، وحي كفر سابا، وشارع جلجولية، واعتقلت شابا لم تُعرف هويته بعد.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم، 16 فلسطينيا من مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: قصي خالد الجعفري (22 عاما)، وشقيقه يزن (29 عاما)، وناجي أحمد عودة (62 عاما) ونجله مراد (37 عاما)، ومحمد خالد الخمور (27 عاما)، وغسان إبراهيم زواهرة (40 عاما)، وراجي أحمد عودة (58 عاما)، ويوسف نمر جفال (19 عاما)، وفادي شحادة، وأحمد عثمان وقاد، وعنان خليل الجعفري (36 عاما)، ومحمد خالد الجعفري (33 عاما)، ونبأ عمر الجعفري (30 عاما)، ومحمد باسم اللحام (21 عاما)، ومحمد وجيه فرارجة، وأحمد سامي فرارجة، بعد دهم منازلهم وتفتيشها، في مخيم الدهيشة.

وأضافت أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي، والمعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز السام والصوت، دون أن يبلغ عن إصابات، كما وزعت منشورات تحذر السكان بعدم المشاركة في الفعاليات الوطنية.

وفي بلدة الدوحة، غرب بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب معاذ العفيفي (21 عاما)، بعد دهم منزل والده وتفتيشه.

واعتقلت قوات الاحتلال كذلك، فجر اليوم، ثلاثة مواطنين، من سلواد، ومخيم الجلزون، في محافظة رام الله والبيرة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت نضال عياد ونجله ريان، من بلدة سلواد شرق رام الله، والشاب مصلح محمد شعبان أبو شعير (34 عاما)، من مخيم الجلزون شمالا، واعتدت عليه بالضرب المبرح، وهدمت جدران منزله خلال تفتيشه، وحطمت مركبته.

وفي السياق، اقتحمت قوات الاحتلال قرية جفنا، شمال رام الله.

وجاء أيضا أن قوات الاحتلال اعتقلت، فجر اليوم، 6 مواطنين من مدينة أريحا ومخيميها.وقال مدير نادي الأسير في أريحا عيد براهمة، إن "قوات الاحتلال اقتحمت أريحا ومخيمي عين السلطان وعقبة جبر وداهمت عددا من المنازل، واعتقلت ستة شبان هم: المعتقل المحرر محمد سليمان خلف عواجنة، وحمادة بلهان من المدينة، وأحمد إبراهيم أبو شرار، ونجله إبراهيم من مخيم عين السلطان، ويزيد محمد، وعبد غازي ياغي من مخيم عقبة جبر".

واعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم، 8 مواطنين من محافظة رام الله والبيرة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت قرية عين قينيا شمال غرب رام الله، واعتقلت كلا من: مجد جمال ناصر ملح، وخالد أحمد ناصر ملح وأيمن تيسير محمود أبو زايد، بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها.

وأضافت المصادر ذاتها أن قوات الاحتلال اعتقلت ناصر جمعة نوفل (55 عاما)، والشاب جمعة ياسر نوفل (19 عاما)، بعد مداهمة منزليهما في قرية رأس كركر، شمال غرب رام الله.