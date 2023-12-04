الاحتلال يواصل اقتحام جنين وسط مواجهات مع الشبان

حلقت طائرة استطلاع في سماء المدينة ومخيمها، بينما نشرت قوات الاحتلال قناصتها على أسطح بعض عدد من المنازل والبنايات.

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الإثنين، مدينة جنين ومخيمها وبلدات عدة في المحافظة، وسط اندلاع مواجهات.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال المدعومة بنحو 30 آلية عسكرية المدينة اقتحمت من عدة محاور، خاصة المحور الشرقي، وسط إطلاق كثيف للنيران، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع الشبان، دون أن يبلغ عن إصابات حتى الآن.

وأضافت المصادر أن طائرة استطلاع حلقت في سماء المدينة ومخيمها، بينما نشرت قوات الاحتلال قناصتها على أسطح بعض عدد من المنازل والبنايات.

واقتحمت قوات الاحتلال كذلك بلدات برقين، وسيلة الظهر، والفندقومية، وجبع، وعجة، وعنزا، وعرابة، وداهمت العديد من منازل المواطنين وأجرت عمليات تفتيش داخلها، واعتقلت عددا من الفلسطينيين.