منظمة الصحة العالمية: "وضع غزة يزداد سوءا كل ساعة"

نتنياهو يرفض طلبا أميركيا بتوسيع المساعدات الإنسانية، وممثل منظمة الصحة العالمية يؤكد أن المساعدات الإنسانية "قليلة للغاية" وأن المنظمة تشعر بقلق بالغ: "أريد أن أوضح أننا بصدد كارثة إنسانية متزايدة"

قال ممثل منظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ريتشارد بيبركورن، اليوم الثلاثاء، إن الوضع في قطاع غزة يزداد سوءا كل ساعة مع تكثيف إسرائيل القصف على الجنوب حول مدينتي خان يونس ورفح.

وشدد في إحاطة للصحافيين من غزة أن "الوضع يزداد سوءا كل ساعة"، وأن "القصف يشتد في كل مكان، بما يشمل المناطق الجنوبية في خانيونس وحتى رفح".

وأكد بيبركورن أن المساعدات الإنسانية التي تصل إلى غزة "قليلة للغاية"، وأن منظمة الصحة العالمية تشعر بقلق بالغ إزاء ضعف النظام الصحي في القطاع المكتظ بالسكان مع تحرك المزيد من الناس جنوبا هربا من القصف. وقال إنه "أريد أن أوضح أننا بصدد كارثة إنسانية متزايدة".

وأوضح أن منظمة الصحة العالمية نفذت أمرا إسرائيليا بإزالة الإمدادات من المستودعات في خان يونس. وأضاف أن المنظمة أُبلِغت بأن المنطقة "ستصبح على الأرجح منطقة قتال نشط في الأيام المقبلة".

وأضاف أنه "نريد أن نتأكد من أننا قادرون بالفعل على توصيل الإمدادات الطبية الأساسية". وناشد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، أمس، إسرائيل سحب الأمر. ونفت إسرائيل أنها طلبت إخلاء المستودعات.

ورفض رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أمس، توسيع إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وفق ما ذكرت هيئة البث العامة الإسرائيلية (كان)، اليوم. وقرر نتنياهو نقل القرار بخصوص المساعدات الإنسانية إلى المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت).

وكان من المقرر أن يصادق كابينيت الحرب، خلال اجتماعه أمس، على توسيع المساعدات الإنسانية، بنا على طلب الإدارة الأميركية، لكن تقرر عدم الاستجابة للطلب الأميركي ونقل المداولات إلى الكابينيت.

كذلك رفض كابينيت الحرب زيادة عدد العمال الفلسطينيين من الضفة الغربية في إسرائيل. وكان جهاز الأمن الإسرائيلي قد طلب زيادة عدد العمال الفلسطينيين بهدف منع أزمة اقتصادية في الضفة.