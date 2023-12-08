إصابات واعتقالات في هجوم للمستوطنين على قرية خلة الضبع بمسافر يطا

سُجّلت إصابات واعتقالات خلال اعتداء مستوطنين إرهابيين على خلة الضبع بيطا، فيما دمر جنود الاحتلال شبكة المياه في القرية، واعتقلوا الشاب صلاح دبابسة، ورئيس مجلس قروي التوانة محمد الربعي أثناء توجهه إلى القرية.

أصيب ثلاثة أشخاص واعتقل اثنان آخران، اليوم الجمعة، خلال هجوم للمستوطنين، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، على قرية خلة الضبع بمسافر يطا، جنوبي الخليل.

وأفاد منسق اللجان الوطنية والشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان شرق يطا وجنوب الخليل، راتب الجبور، بأن عشرات المستوطنين المسلّحين من مستوطنات: "كرمئيل"، و"ماعون" و"متسبي يائير"، و"أبناء يعقوب" و"داليا"، اقتحموا قرية خلة الضبع واحتجزوا عددا من سكانها، بعد أن استولوا على هواتفهم النقالة.

كما فتشوا عددا من المنازل، واعتدوا بالضرب المبرّح على عدد من أفراد عائلة الدبابسة، ما أدى لإصابة ثلاثة منهم بجروح ورضوض، نقلوا على إثرها إلى مستشفى "أبو الحسن القاسم" في يطا، لاستكمال تلقّي العلاج، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وأضاف الجبور أن جنود الاحتلال دمروا شبكة المياه في القرية، واعتقلوا الشاب صلاح دبابسة، ورئيس مجلس قروي التوانة محمد الربعي أثناء توجهه إلى القرية.

كما منع جنود الاحتلال مركبات الإسعاف من دخول القرية.