غزة: عودة تدريجيّة لخدمات الاتصالات والإنترنت بعد انقطاع 4 أيام

ذكرت شركة الاتصالات الفلسطينية "جوال" في بيان، أن خدماتها عادت للعمل التدريجي في مناطق متفرقة من القطاع، بعد انقطاعها بشكل كامل منذ الخميس الماضي.

عادت خدمات الاتصالات (الثابتة، والمتنقلة، والإنترنت)، تدريجيا إلى قطاع غزة، بعد انقطاع استمر 4 أيام، بسبب القصف الإسرائيلي المتواصل.

وذكرت شركة الاتصالات الفلسطينية "جوال" في بيان، أن خدماتها عادت للعمل التدريجي في مناطق متفرقة من القطاع، بعد انقطاعها بشكل كامل منذ الخميس الماضي.

وقالت الشركة: "نود الإعلان عن بدء عودة خدمات الاتصالات (الثابت والخلوي والإنترنت) للعمل بشكل تدريجي في مناطق وسط وجنوب قطاع غزة".

وأشارت إلى أن طواقمها، "تمكنت من الوصول لموقع العطل الرئيس وإصلاحه، بعد محاولات عديدة خلال الأيام الماضية وتدخل من الجهات الدولية ذات العلاقة.. طواقمنا تعمل كل ما بوسعها لاستعادة الخدمات في جميع المناطق".

وشركة الاتصالات الفلسطينية، أكبر مزود لخدمات الاتصالات الخلوية والإنترنت في قطاع غزة، والمقدم الحصري لخدمات الاتصالات الثابتة هناك.

دخول شاحنات مساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم

من جهتها، قالت شركة "أوريدو فلسطين"، المقدمة لخدمات الهاتف المتنقل فقط في غزة، عبر بيان: "يمكنكم الآن التواصل مع قطاع غزة بعد عودة خدماتنا للعمل، كما كانت عليه قبل تعطلها يوم الخميس جراء العدوان المتواصل".

ومطلع تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، ناشد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطيني إسحاق سدر، مصر لتفعيل خدمة التجوال، وتشغيل محطات الاتصالات القريبة من حدود غزة.