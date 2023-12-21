مكتب حقوق الإنسان بالأمم المتحدة: إسرائيل قتلت 11 مدنيا بحي الرمال تعسفا

استشهاد مدير معبر كرم أبو سالم، بسام غبن، مع ثلاثة آخرين "في استهداف من طيران الاحتلال لمرافق المعبر أثناء العمل"

حي الرمال في غزة في بداية الحرب (Getty Images)

أعلن مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إنه تلقى تقارير تفيد بأن القوات الإسرائيلية "قتلت بعد إجراءات موجزة" ما لا يقل عن 11 فلسطينيا أعزل في ما يمكن تصنيفه جريمة حرب في قطاع غزة.

تابعوا تطبيق "عرب ٤٨"... سرعة الخبر | دقة المعلومات | عمق التحليلات

وقال مكتب حقوق الإنسان من مقره في رام الله إن عمليات القتل نفذت في حي الرمال في مدينة غزة هذا الأسبوع.

وأضاف المكتب في تقرير إنه تلقى "معلومات مثيرة للقلق تفيد بأن القوات الإسرائيلية قتلت ما لا يقل عن 11 رجلا فلسطينيا أعزل بعد إجراءات موجزة" أو تعسفا.

واعتبر المكتب أن الحادثة "تدق ناقوس الخطر بشأن ارتكاب جريمة حرب" مشيرًا إلى أن الرجال قتلوا أمام أفراد عائلاتهم.

وبحسب التقرير فإن القوات الإسرائيلية أمرت النساء والأطفال بالدخول إلى غرفة "وإما أنها أطلقت النار عليهم أو ألقوا قنبلة يدوية داخل الغرفة ما أدى إلى إصابة بعضهم بجروح خطيرة بينهم رضيع وطفل".

وكان مكتب حقوق الإنسان قد اتهم في وقت سابق إسرائيل باستهداف وقتل مدنيين عمدا

واستشهد أربعة أشخاص في قصف إسرائيلي على معبر كرم أبو سالم بين قطاع غزة والدولة العبرية بينهم مدير المعبر، وفق ما أعلنت سلطات القطاع الذي تحكمه حركة حماس.

وقالت هيئة المعابر ووزارة الصحة في القطاع إن مدير معبر كرم أبو سالم، بسام غبن، استشهد مع ثلاثة آخرين "في استهداف من طيران الاحتلال لمرافق المعبر أثناء العمل".