الضفة: مواجهات شرق قلقيلية واعتقالات في الجلزون ونابلس

منذ 7 تشرين الأول / أكتوبر الماضي، تنفذ قوات الاحتلال، يوميًا، مداهمات واقتحامات لقرى وبلدات الضفة الغربية والقدس، تصاحبها مواجهات واعتقالات وإطلاق للرصاص وقنابل الغاز.

يستمر جيش الاحتلال الإسرائيلي باعتداءاته في بلدات ومدن الضفة الغربية، بموازاة حرب الإبادة التي يشنها على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر.

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فجر اليوم، السبت، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم الجلزون شمال رام الله بالضفة الغربية المحتلة واعتقلت عددًا من الأهالي.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم، واعتقلت الشقيقين مهدي ومحمد عبد الناصر صماعدة، ورامي حامد أبو ظاهر، ويونس اياد النجار، ومحمد نمر أبو طيور، وكتيبة جلال بياري، ومحمد الطيراوي، ومحمد غسان حطاب، وحمزة النادي، ومجاهد صلاح، بعد أن داهمت منازلهم، وفتشتها.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال احتجزت أربعة مواطنين وفتاة لساعات، ثم أطلقت سراحهم، وهم: الشقيقان عامر وحامد أحمد أو ظاهر، وطارق يسري شيخة، ورامي راجي تاية، والفتاة سجود صماعدة.

ومنذ 7 تشرين الأول / أكتوبر الماضي، تنفذ قوات الاحتلال، يوميًا، مداهمات واقتحامات لقرى وبلدات الضفة الغربية والقدس، تصاحبها مواجهات واعتقالات وإطلاق للرصاص وقنابل الغاز.

شرق قلقيلية

إلى ذلك، اندلعت مواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال، الليلة، في بلدة عزون، شرق قلقيلية بالضفة الغربية المحتلة.

ونقلت "وفا" عن مصادر محلية بأن المواجهات اندلعت قرب مدخل البلدة الشمالي (الرئيسي)، أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص، وقنابل الصوت، والغاز السام المسيل للدموع، دون أن يبلغ عن إصابات.

نابلس

كما واعتقلت قوات الاحتلال، الليلة، شابين من قرية بيت إيبا، غرب نابلس.

وذكرت مصادر محلية أن الشابين هما، عمر أنور إسماعيل، ومحمد أشرف إسماعيل، وتم اعتقالهما أثناء مرورهما بمركبة عبر حاجز لجيش الاحتلال عند مدخل قرية قوصين، غرب المدينة.

قرية روجيب

إلى ذلك اعتدت قوات الاحتلال، اليوم السبت، بالضرب على شاب أثناء اقتحام قرية روجيب شرق نابلس، واعتقلت آخر من بلدة بيتا.

وأفاد مدير مركز الإسعاف والطوارئ في الهلال بنابلس، أحمد جبريل، بأن شابًا يبلغ من العمر (24 عامًا) نُقل إلى المستشفى لتلقي العلاج، بعد تعرضه للضرب من قبل قوات الاحتلال.

وأوضحت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب جهاد أيمن دويكات، بعد أن داهمت منزل ذويه في بلدة بيتا جنوبا، وفتشته. وكانت تلك القوات قد اقتحمت قريتي روجيب وسالم، وداهمت عدة منازل، وعبثت في محتوياتها.

قصرة

وفي بلدة قصرة بمحافظة نابلس، أفادت مصادر محلية، بأن جيش الاحتلال داهم خلال اقتحامه للبلدة، منزل المواطن، يوسف ناجح، وحطم محتوياته.