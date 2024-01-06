نابلس: "نحو 10 آليات عسكرية اقتحمت المدينة من مدخلها الغربي وتمركزت بالقرب من إسكان الموظفين في حي المعاجين واقتحمت أحد المنازل فيما تمركزت قوة أخرى في محيط مخيم العين في المدينة".

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، ثلاثة شبان على مدخل بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة.

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وأفادت "وفا" نقلاً عن مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتدت بالضرب المبرح على الشبان الثلاثة، ولم تعرف هوية المعتقلين بعد.

مواجهات في شعفاط

إلى ذلك، اندلعت مواجهات مع شبان فلسطينيين خلال اقتحام قوات الاحتلال، فجر اليوم السبت، مخيم شعفاط شمال القدس المحتلة.

الضفة: اقتحامات واعتقالات ومواجهات مع الاحتلال pic.twitter.com/fVC90QZWbe — موقع عرب 48 (@arab48website) January 6, 2024

وبحسب مصادر محلية اقتحمت قوات الاحتلال المخيم بعدة آليات وأطلقت القنابل السامة المسيلة للدموع وأعيرة نارية وصوتية.

نابلس

كما واقتحمت قوات إسرائيلية، فجر اليوم السبت، مدينة نابلس. وتحدثت مصادر محلية عن أن "نحو 10 آليات عسكرية اقتحمت المدينة من مدخلها الغربي، وتمركزت بالقرب من إسكان الموظفين في حي المعاجين، واقتحمت أحد المنازل، فيما تمركزت قوة أخرى في محيط مخيم العين في المدينة".

بلدة الشيوخ

وفي محافظة الخليل اقتحم جيش الاحتلال، فجر اليوم السبت، بلدة الشيوخ شرقي مدينة الخليل.

وذكرت مصادر محلية أن عدة آليات عسكرية اقتحمت القرية وتجولت في عدة أحياء وشوارع دون أن يبلغ عن إصابات.

بلاطة وعسكر

إلى ذلك، اندلعت مواجهات مع الشبان خلال عملية اقتحام نفذتها قوات الاحتلال، فجر اليوم السبت، في أطراف مخيمي بلاطة وعسكر شرقي نابلس بالضفة الغربية المحتلة.

وبحسب مصادر محلية، اقتحمت "قوة كبيرة من جيش الاحتلال مخيم بلاطة، وانتشرت في محيطه ومحيط مخيم عسكر المجاور، ونشرت القناصة على عدد من المباني التي داهمتها، وسط اندلاع مواجهات مع الشبان".

وأفادت المصادر بأن قوات الاحتلال "داهمت إحدى المطابع على أطراف مخيم بلاطة وحطمت محتوياتها بالكامل".

قراوة بني حسان واسكاكا

وفي محافظة سلفيت اقتحمت قوات الاحتلال، فجر اليوم السبت، بلدة قراوة بني حسان غرب سلفيت، وقرية اسكاكا شرق المدينة.

وأفادت مصادر محلية، بأن جنود الاحتلال قاموا بالتدقيق في البطاقات الشخصية لعدد من المواطنين وتفتيش مركباتهم خلال الاقتحام.