نحو 10 أطفال من غزّة يفقدون سيقانهم يوميًّا

منسق شؤون منظمة "إنقاذ الطفولة" في فلسطين، جيسون لي، قال إن "معاناة الأطفال في هذا الصراع لا يمكن تصورها"، مضيفا أن أن معظم العمليات الجراحية التي أجريت للأطفال، تمت دون تخدير.

قالت منظمة "إنقاذ الطفولة"، إن ما لا يقل عن 10 أطفال يفقدون سيقانهم كل يوم في قطاع غزة، الذي يتعرض لحرب إسرائيلية منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وأوضحت المنظمة، التي تتخذ من بريطانيا مقرا لها، في بيان أصدرته الأحد، أن تقارير منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) تفيد بأن "1000 طفل في غزة فقدوا إحدى ساقيهم أو كلتيهما" منذ بداية الهجمات الإسرائيلية.

وأضاف البيان أن معظم العمليات الجراحية التي أجريت للأطفال، تمت دون تخدير.

طفلة مصابة تفترش الأرض بسبب اكتظاظ المشافي (Getty Images)

ولفت في هذا السياق إلى عدم توفر الكوادر الطبية والمعدات الطبية في القطاع.

وأفرد البيان، حيزا لتصريحات منسق شؤون المنظمة في فلسطين جيسون لي، الذي قال إن "معاناة الأطفال في هذا الصراع لا يمكن تصورها".

وخلّفت الحرب حتى الأحد، 22 ألفا و835 شهيدا، و58 ألفا و416 جريحا، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.