الضفة: اعتقالات في بيت لحم والاعتداءات تتواصل

بدعوة من القوى الوطنية والإسلامية في إذنا إضراب شامل، اليوم السبت، حدادًا على أرواح الشهداء.

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، طفلاً، وأربعة أشقاء، من شارع الصف وسط مدينة بيت لحم.

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ونقلت "وفا" عن مصادر أمنية أن الطفل المعتقل يدعى أحمد نضال صومان (17 عامًا)، والأشقاء هم: نور الدين (20 عامًا) ومحمد ناجي صومان (25 عامًا)، ونصر الله (24 عامًا)، ومحمد عمر الهريمي (29 عامًا)، بعد دهم منازل ذويهم، وتفتيشها.

قلقيلية

وفي قلقيلية اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، المدينة، وأفادت مصادرة محلية، بأن عدة آليات عسكرية إسرائيلية جابت عدة أحياء وشوارع في المدينة بعد اقتحامها من مدخلها الشرقي، وتمركزت قرب دوار الداخلية، فيما داهمت قوة خاصة جيش الاحتلال أحد المنازل، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

شهداء في إطلاق نار للاحتلال

هذا، وكان قد استشهد 3 فلسطينيين وأصيب إسرائيلي بجراح متوسطة في عملية إطلاق نار وقعت في مستوطنة "أدورا" الجاثمة قرب مدينة الخليل، مساء أمس الجمعة.

والشهداء الثلاثة من بلدة إذنا غرب الخليل؛ وهم: إسماعيل أحمد أبو جحيشة، ومحمود عرفات أبو جحيشة وعدي إسماعيل أبو جحيشة.

ودعت القوى الوطنية والإسلامية في إذنا إلى الإضراب الشامل، اليوم السبت، حدادًا على أرواح الشهداء.

من جهته، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن "قتل قواته لثلاثة إرهابيين" بعد تسللهم إلى "أدورا"، وإطلاقهم النار على قوة للجيش خلال تواجدها في المستوطنة.

نابلس

إلى ذلك، اقتحمت قوات الاحتلال، فجر اليوم السبت، ثلاث بلدات وقرى جنوب نابلس.

وأفادت مصادر محلية، أن جيش الاحتلال اقتحم بلدتي قبلان وبيتا وقرية يتما، وسير جيباته العسكرية في شوارعها، وداهم عدة منازل فيها.

( يتبع..)