6115 معتقلا في الضفة والقدس منذ 7 أكتوبر

رافق حملات الاعتقال "عمليات اقتحام وتنكيل واسعة، إلى جانب عمليات تخريب وتدمير واسعة في منازل المواطنين، وتدمير البنية التحتية، ومصادرة الأموال والمركبات"، بحسب البيان.

ارتفعت حصيلة الاعتقالات التي نفّذها الجيش الإسرائيلي بالضفة الغربية والقدس المحتلتين إلى 6115 منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وذلك بعد اعتقال 22 فلسطينيا ليل الجمعة – السبت؛ حسبما جاء في بيان مشترك لهيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني اليوم السبت.

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وقال البيان إن "حصيلة الاعتقالات بعد 7 تشرين الأول/ أكتوبر ارتفعت إلى نحو 6115، تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط ومن احتجزوا كرهائن".

وأضاف البيان أن الجيش الإسرائيلي اعتقل "منذ مساء أمس الجمعة وحتّى صباح اليوم السبت 22 مواطنا على الأقل من الضّفة، بينهم امرأة من القدس، وأطفال (لم يحدد عددهم)".

ووفق البيان، توزعت عمليات الاعتقال على محافظات الخليل وبيت لحم والقدس ونابلس وطوباس وجنين.

ورافق حملات الاعتقال "عمليات اقتحام وتنكيل واسعة، إلى جانب عمليات تخريب وتدمير واسعة في منازل المواطنين، وتدمير البنية التحتية، ومصادرة الأموال والمركبات"، بحسب البيان.

وفي تقريرها السنوي، أشارت مؤسسات شؤون الأسرى إلى أن العدد الإجمالي للفلسطينيين المعتقلين في السجون الإسرائيلية حتى نهاية كانون الأول/ ديسمبر 2023، بلغ نحو 8800، بينهم أكثر من 80 أسيرة.

ومنذ اندلاع الحرب الإسرائيلية المدمرة على قطاع غزة في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، كثّف الجيش الإسرائيلي عملياته في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، ووسّع الاقتحامات والمداهمات التي أسفرت عن استشهاد 370 فلسطينيا وإصابة نحو 4 آلاف و200 آخرين.