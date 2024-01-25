تشييع جثمان الدكتورة لارا طنوس ضحية عملية إطلاق النار قرب رام الله

تم تشييع جثمان الدكتورة لارا طنوس، ضحية إطلاق النار قرب رام الله، بعد ظهر اليوم الخميس، من كنيسة دير تجلي الرب للروم الأرثوذكس إلى مقبرة رام الله الجديدة.

شُيّع في مدينة رام الله، بعد ظهر اليوم الخميس، جثمان الدكتورة لارا إميل يعقوب طنوس، والتي توفيت متأثرة بإصابتها بجروح بالغة الخطورة في عملية إطلاق نار وقعت بالقرب من مدينة رام الله في الضفة الغربية، يوم 7 كانون الثاني/ يناير الجاري.

وكانت الدكتورة لارا طنوس (42 عاما) قد نُقلت إلى مستشفى (هداسا) في القدس، والذي عملت فيه لمدة 17 عاما بالصيدلة، بعد أن أصيبت في عملية إطلاق النار قرب رام الله.

وتم تشييع جثمان الفقيدة، بعد ظهر اليوم الخميس، من كنيسة دير تجلي الرب للروم الأرثوذكس إلى مقبرة رام الله الجديدة.

وأعلنت العائلة أن تقبل التعازي سيكون اليوم في قاعة الكنيسة حتى الساعة الثامنة مساء ويومي الجمعة والسبت من الساعة الرابعة عصرا حتى الثامنة مساء في نفس المكان.

يذكر أن للفقيدة أقارب في عائلات حناوي وطنوس في يافا واللد ورام الله.

تجدر الإشارة إلى أنه قُتل في عملية إطلاق النار في حينه، عمار منصور (33 عاما) من بلدة بيت حنينا بالقرب من القدس.