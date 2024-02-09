الاحتلال يعتقل صحافيا وثلاثة مواطنين خلال اقتحامه طولكرم

آليات الاحتلال انتشرت في أحياء المدينة كافة، وتحديدا الشرقي، والشمالي، ودوار العليمي، وشارع نابلس المحاذي لمخيم طولكرم، والإسكان الفلسطيني خلف جامعة القدس المفتوحة، ودوار شويكة، ودوار المسلخ.

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، صحافيا وثلاثة مواطنين خلال اقتحامها مدينة طولكرم.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من محمد جودت قاسم شحرور (27 عاما)، وأشرف الطاهر، وباسل أبو تمام، بعد مداهمة منازلهم في المدينة، كما اعتقلت الصحافي حمزة محمد سلامة "الصافي" (31 عاما) خلال مداهمة منزله في الحي الشمالي.

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال قد اقتحمت طولكرم من محورها الغربي.

وأضافت المصادر بأن آليات الاحتلال انتشرت في أحياء المدينة كافة، وتحديدا الشرقي، والشمالي، ودوار العليمي، وشارع نابلس المحاذي لمخيم طولكرم، والإسكان الفلسطيني خلف جامعة القدس المفتوحة، ودوار شويكة، ودوار المسلخ.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال داهمت عددا من منازل المواطنين وأجرت عمليات تفتيش واسعة فيها عرف من أصحابها لغاية الآن، علاء شريتح، وحمزة الصافي، كما داهمت مخرطة حدادة في شارع الحدادين لعائلة شريتح بعد تحطيم أبوابها.

واندلعت مواجهات بين عدد من الشبان وقوات الاحتلال في عدة أحياء، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص بكثافة.