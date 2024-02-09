الضفة: مستوطنون ينفذون اقتحامات واعتداءات بحماية قوات الاحتلال

في جنوب نابلس، اقتحم مستوطنون خربة يانون التابعة لأراضي عقربا وحاولوا الاستيلاء على أحد المنازل فيها.

أصيب راعي أغنام ونجله بجراح ورضوض اليوم، الجمعة، إثر اعتداء المستوطنين عليهما بالضرب في قرية برقة شرق رام الله.

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وفي التفاصيل، فإن عددا من المستوطنين اعتدوا بالضرب على الراعي يوسف حباس ونجله أثناء رعيهما للأغنام في منطقة "المزيك"، ما أسفر عن إصابتهما برضوض وجروح إضافة إلى الاعتداء على أغنامهما.

واقتحمت قوات الاحتلال المنطقة لتأمين الحماية للمستوطنين، حيث أطلق الجنود الرصاص الحي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع والصوت تجاه الشبان والأهالي المتواجدين في المنطقة؛ دون أن يبلغ عن إصابات.

وفي جنوب نابلس، اقتحم مستوطنون خربة يانون التابعة لأراضي عقربا وحاولوا الاستيلاء على أحد المنازل فيها.

وداهمت مجموعة من المستوطنين منزلا غير مأهول يعود للمواطن غالب بني جابر وحاولت الاستيلاء عليه.

وفي السياق، هاجم مستوطنون في وقت سابق مركبات المواطنين على مدخل قرية بزاريا شمال غرب نابلس، ولم يبلغ عن أضرار أو إصابات.

وغرب رام الله، اقتحمت مجموعة من المستوطنين قريتي خربثا بني حارث وبعلين، وتمركزت عند مدخليهما الرئيسيين وفي محيط القريتين، ورددوا عبارات التهديد والشتائم بحق المواطنين.