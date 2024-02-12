هجمات إرهابية لمستوطنين في عصيرة القبلية وحوارة بالضفة الغربية: إصابتان بالرصاص وإحراق منزل ومركبات

هجمات إرهابية لمستوطنين في عصيرة القبلية وحوارة في الضفة الغربية: إصابتان بالرصاص وإحراق منزل ومركبات

شنّ مستوطنون هجمات إرهابية في الضفة الغربية المحتلة، مساء الإثنين، أسفرت عن إصابة شخصين أحدهما فتى بجراح، وشملت إحراق منزل و3 مركبات على الأقلّ.

وأصيب شاب وطفل برصاص مستوطنين، خلال هجوم على قرية عصيرة القبلية، جنوب نابلس.

وأفاد رئيس مجلس قروي عصيرة القبلية، حافظ صالح، بأن مستوطنين من مستوطنة "يتسهار"، هاجموا المنطقة الشرقية من القرية، وسط إطلاق كثيف للنار.

وأكد أن ذلك أدى لإصابة شاب (20 عاما) بالرصاص الحي في بطنه وفتى (16 عاما) في يده، نقلا إثرها للمستشفى.

وأضاف أن المستوطنين أحرقوا مركبة كانت متوقفة أمام منزل المواطن عبد الباسط عبد الرحمن، ثم استهدفوا منزل المواطن جواد شحادة بالزجاجات الحارقة، الأمر الذي أدى لاشتعال النيران فيه.

وأحرق مستوطنون شاحنة، مساء الإثنين، في بلدة حوارة، جنوب نابلس.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن عشرات المستوطنين هاجموا بلدة حوارة، بالقرب من منطقة "كنتري"، وأحرقوا شاحنة تعود ملكيتها للمواطن عبد الله عودة، كانت متوقفة أمام منزله.

وهدم مستوطنون، مساء الإثنين، عريشتين وحظيرة أغنام، وحطّموا أشجارا وطاردوا رعاة ماشية، ومزارعين في مسافر يطا جنوب الخليل.

وقالت مصادر محلية إن مستوطنين، هدموا بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي عريشتين وحظيرة أغنام، وجدرانا استنادية، وكسروا 10 أشجار "الكرمة" تعود ملكيتها للمواطن خضر النواجعة في قرية سوسيا.

كاميرات مراقبة توثّق مستوطنين أثناء هجومهم على منزل في أطراق بلدة #عصيرة_القبلية، جنوب #نابلس.



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كما هاجم مستوطنون عائلة رئيس مجلس قروي سوسيا، جهاد النواجعة، أثناء تواجدهم بأرضهم في محيط القرية، وطاردوا رعاة الماشية، وأرغموا المزارعين على مغادرة أراضيهم في واد الجوايا شرق يطا جنوب الخليل.

كما داهمت قوات الاحتلال منازل المواطنين في قرية جنبا بمسافر يطا وفتشتها، وعاثت بمحتوياتها خرابا.

وهاجم مستوطنون مساء الإثنين كذلك، منازل أهال في قرية مادما، وأحرقوا مركبة في قرية الساوية، جنوب نابلس.

وأفاد رئيس مجلس قروي مادما، وجيه قط، بأن مستوطنين هاجموا منازل المواطنين الواقعة في المنطقة الجنوبية من القرية بالحجارة، قبل أن تقتحم قوات الاحتلال المنطقة، وتطلق الأعيرة النارية وقنابل الصوت والغاز السام، باتجاه المواطنين ومنازلهم، بحسب "وفا".

وأضاف أن حارس مستوطنة "يتسهار" هاجم المواطن شاهر حسين وهو سائق جرافة، أثناء عمله على فتح طريق ترابية في مادما، وأجبره على النزول منها وأطلق الرصاص صوبها، ما أدى إلى تحطم زجاج نوافذها.

في السياق ذاته، أفاد رئيس مجلس قروي الساوية محمود حسن، بأن مستوطنين هاجموا رعاة أغنام في منطقة الوادي الغربي من أراضي القرية، وأحرقوا مركبة تعود للمواطن محمد عزت صالح، اثناء تواجده في أرضه.

ونفذ المستوطنون 186 اعتداء خلال شهر كانون الثاني/ يناير الماضي، تركزت في محافظة الخليل بواقع 63 اعتداء، ونابلس 38، ورام الله 23، وكان أبرزها إطلاق النار على الشاب توفيق عجاق من المزرعة الشرقية، بحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان.