مستوطنون يحرقون منزلا ومركبة شرق بيت لحم

أفاد رئيس مجلس قروي كيسان، موسى عبيات، بأن مجموعة من مستوطني "معالي عاموس" الجاثمة على أراضي المواطنين، هاجموا القرية وأحرقوا منزلا ومركبة وبركسين.

أحرق مستوطنون، اليوم الجمعة، منزلًا ومركبة و"بركسين" لتربية الماشية في برية كيسان شرق بيت لحم.

وأفاد رئيس مجلس قروي كيسان، موسى عبيات، بأن مجموعة من مستوطني "معالي عاموس" الجاثمة على أراضي المواطنين، هاجموا القرية وأحرقوا منزلا ومركبة وبركسين لتربية الماشية وتخزين مستلزماتها، تعود للمواطن إبراهيم عويضة سواركة.

وصعّد المستوطنون هجماتهم في برية كيسان، من اعتداءات على المواطنين ومنازلهم وممتلكاتهم.

والإثنين الماضي، شنّ مستوطنون هجمات إرهابية في الضفة الغربية المحتلة، أسفرت عن إصابة شخصين أحدهما فتى بجراح، وشملت إحراق منزل و3 مركبات على الأقلّ.

ونفذ المستوطنون 186 اعتداء خلال شهر كانون الثاني/ يناير الماضي، تركزت في محافظة الخليل بواقع 63 اعتداء، ونابلس 38، ورام الله 23، وكان أبرزها إطلاق النار على الشاب توفيق عجاق من المزرعة الشرقية، بحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان.