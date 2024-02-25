وسط مواجهات في عدة محاور: إصابات واعتقالات بالضفة والقدس

أفادت المؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى أن قوات الاحتلال اعتقلت عددا من الفلسطينيين من الضفة، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال، وذلك بحجة الضلوع والمشاركة في أعمال مقاومة مسلحة ضد قوات الاحتلال والمستوطنين.

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح وفجر اليوم الأحد، عددا من الفلسطينيين، خلال حملة مداهمات وتفتيشات في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، تخللتها مواجهات في بعض المناطق أسفرت عن إصابات بصفوف الفلسطينيين.

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وأفادت المؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى أن قوات الاحتلال اعتقلت عددا من الفلسطينيين من الضفة، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال، وذلك بحجة الضلوع والمشاركة في أعمال مقاومة مسلحة ضد قوات الاحتلال والمستوطنين.

وتركزت الاقتحامات في مختلف محافظات الضفة، وخاصة في المخيمات، حيث داهمت قوات الاحتلال عشرات المنازل في الضفة، وفتشتها وعاثت بها خرابا، وأخضعت قاطنيها لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم لساعات.

واقتحمت قوات الاحتلال، مدينة نابلس، ونفذت عمليات دهم وتفتيش طالت عدة منازل.

وأفاد نادي الأسير باقتحام قوات الاحتلال حي المساكن بالمنطقة الشرقية من مدينة نابلس، طالت العديد من منازل الفلسطينيين، حيث تم الحاق أضرار بالمنازل المستهدفة خلال تفتيشها، بينما تم الاعتداء على قاطنيها واحتجاز بعضهم وإجراء تحقيقات ميدانية معهم.

واعتقلت قوات الاحتلال الصحافي سامي الشامي والشاب فارس جمال ياسين عقب مداهمة منزليهما في بلدة عصيرة القبلية، فيما اعتقلت جهاد الحديدي من قرية بيت وزن، والشاب أسعد درويش من منزله في حي المساكن الشعبية بنابلس.

واعتقلت قوات الاحتلال الطالبة في كلية الطب ضحى عزام الوحش، شقيقة الجريح أحمد الوحش الذي يتهمه الاحتلال بأنه أحد منفذي عملية الزعيم.

ومن محافظة جنين، اعتقلت قوات الاحتلال حمزة منذر عمران، من قرية صير جنوب جنين للضغط على شقيقه لتسليم نفسه، واقتحمت القوات الزبابدة والكفير وصير.

واستهداف مقاومون قوات الاحتلال بوابل من الرصاص في قرية الكفير عقب انسحابها من صير باتجاه الزبابدة.

واقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال مدينة قلقيلية، ونفذت عمليات دهم وتفتيش واسعة.

وطالت عمليات الدهم منازل في العديد من أحياء المدينة، خصوصا في حي الظهر، وشارع التربية والتعليم، وأغلقت وحاصرت حي داوود الجنوبي، واعتقلت 3 فلسطينيين.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدتي بني نعيم والشيوخ في الخليل، فيما اعتقلت شرطا الاحتلال بالقدس شابا خلال اقتحام مخيم شعفاط.

واحتجزت قوات الاحتلال 8 فلسطينيين بالخليل، ونكلت بهم واعتدت عليهم بالضرب وحققت معهم.

واعتقلت قوات الاحتلال أحمد عيسى حمدان من قرية الشواورة، ومحمد إبراهيم أبو سرحان من بلدة العبيدية قضاء بيت لحم، كما اقتحمت تلك القوات قرية زعترة دون أن يبلغ عن اعتقالات.