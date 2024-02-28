تمديد ساعات العمل على معبر الكرامة بدءا من الأحد

قالت المعابر والحدود، في بيان مقتضب، مساء الأربعاء، أن المعبر سيعمل من يوم الأحد وحتى الخميس من الساعة الثامنة صباحا حتى الخامسة والنصف مساء في كلا الاتجاهين.

أعلنت الإدارة العامة الفلسطينية للمعابر والحدود، عن تمديد ساعات العمل على معبر الكرامة بدءا من يوم الأحد المقبل 3 آذار/ مارس.

وقالت المعابر والحدود، في بيان مقتضب، مساء الأربعاء، أن المعبر سيعمل من يوم الأحد وحتى الخميس من الساعة الثامنة صباحا حتى الخامسة والنصف مساء في كلا الاتجاهين.

وأضافت في ما يتعلق بيوم الجمعة، سيعمل المعبر من الساعة الثامنة صباحا، حتى الساعة الحادية عشر والنصف صباحا.

وأوضحت أنه سيغلق أبوابه أمام المسافرين يوم السبت في كلا الاتجاهين.