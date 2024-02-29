إصابة خطيرة برصاص الاحتلال باشتباكات اندلعت بعد محاصرة منزل في جنين

أفادت مصادر محليّة بأن وحدات خاصة إسرائيلية تساندها عدة آليات، اقتحمت المدينة ومخيمها من شارع جنين نابلس والناصرة، وحاصرت منزلا في حي الجابريات.

أُصيب شاب برصاص قوات الجيش الإسرائيليّ التي اقتحمت جنين وحاصرت منزلا في المدينة، اليوم الخميس، وسط تحليق مكثّف لطائرات الاستطلاع.

وأفادت مصادر محليّة بأن وحدات خاصة إسرائيلية تساندها عدة آليات، اقتحمت المدينة ومخيمها من شارع جنين نابلس والناصرة، وحاصرت منزلا في حي الجابريات.

فيديو يوثّق شابًّا بعيد إصابته برصاص الاحتلال خلال اقتحام قواته #جنين.



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ولفتت إلى الاحتلال أطلق الرصاص الحي تجاه مركبة إسعاف حيّ خلة الصوحة بالمدينة، كما اندلعت مواجهات في المنطقة.

واستشهد إبراهيم محمد علي محاميد (59 عاما)، متأثرا بجروح حرجة أصيب بها برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في مخيم نور شمس قرب طولكرم قبل نحو 5 شهور، بحسب ما أفادت وزارة الصح الفلسطينية، اليوم.

واستشهد الأسير المصاب بالسرطان عاصف عبد المعطي محمد الرفاعي (22 عاما) من بلدة كفر عين قضاء رام الله في الضفة الغربية المحتلة.

وذكر بيان صادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني إن "الأسير الشهيد، هو من أسرى معتقل "نيتسان" وهو من مواليد 2002 والمعتقل في تاريخ 24 أيلول/ سبتمبر 2022، حيث عانى الإهمال الطبي في عيادة سجن الرملة".