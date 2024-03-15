90 ألف مصل يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى

يعتبر هذا العدد هو الأكبر الذي يؤم المسجد الأقصى منذ عدة شهور، حيث أدى صلاة الجمعة الأولى من رمضان ظهر اليوم 80 ألف مصلي.

جانب من المصلين في باحات الأقصى مساء اليوم

أدى 90 ألف مصل صلاتي العشاء والتراويح مساء اليوم، الجمعة، في المسجد الأقصى بمدينة القدس المحتلة.

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وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية، إن 90 ألف مصل أدوا الصلاة داخل المسجد الأقصى وفي قبة الصخرة وباحات المسجد، رغم إجراءات الاحتلال المشددة ونصبها بوابات حديدية على عدة أبواب من أبواب المسجد المبارك.

ويعتبر هذا العدد هو الأكبر الذي يؤم المسجد الأقصى منذ عدة شهور، حيث أدى صلاة الجمعة الأولى من رمضان ظهر اليوم 80 ألف مصلي.

وتسببت إجراءات الاحتلال في انخفاض عدد المصلين جراء منع مواطني الضفة الغربية وقطاع غزة من الوصول إلى القدس المحتلة، وإقامة أكثر من 30 حاجزا في مختلف حاراتها وعلى مداخلها ومداخل أبواب الأقصى.

وأفاد شهود عيان في وقت سابق، بأن قوات الاحتلال انتشرت بشكل كبير في محيط حواجز قلنديا شمال القدس، والزيتونة شرقها، وبيت لحم جنوبها، وأعادت آلاف المصلين ولم تسمح لهم بالوصول إلى المسجد الأقصى، بحجة عدم حصولهم على التصاريح اللازمة.

كما نشر الاحتلال الآلاف من قواته في أزقة البلدة القديمة بالقدس، وفي محيط المسجد الأقصى وعند بواباته.