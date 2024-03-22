الضفة: إصابات برصاص الاحتلال وهجمات واعتداءات للمستوطنين

أفيد بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدتي يعبد وعرابة وقرى الجلمة وفقوعة وبيت قاد وجلبون، وشنت حملة تفتيش واسعة ونصبت حواجز عسكرية متنقلة واستولت على جرافة زراعية من داخل أراضي قرية زبدة جنوب جنين.

أصيب 3 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم، الجمعة، خلال مواجهات اندلعت في قرية أوصرين جنوب نابلس.

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وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن المصابين الثلاثة أصيبوا بالرصاص الحي بينهم اثنان في القدم والثالث في الحوض، وجرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وفي التفاصيل، فإن قوات الاحتلال اقتحمت القرية وأطلقت الرصاص الحي، ما أدى إلى اندلاع مواجهات وإصابة 3 مواطنين.

كما اقتحمت قوات الاحتلال مساء اليوم عدة قرى وبلدات شمال جنين واستولت على جرافة.

وأفيد بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدتي يعبد وعرابة وقرى الجلمة وفقوعة وبيت قاد وجلبون، وشنت حملة تفتيش واسعة ونصبت حواجز عسكرية متنقلة واستولت على جرافة زراعية من داخل أراضي قرية زبدة جنوب جنين.

وفي سياق متصل، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب عادل أمين سعدة من بلدة برقين جنوب غرب جنين، والذي اختفت آثاره منذ أيام وتبين أنه اعتقل على حاجز عسكري قرب المدينة.

هجمات للمستوطنين

هاجم مستوطنون في وقت سابق الجمعة مركبات فلسطينيين على الطريق الواصل بين مدينتي رام الله ونابلس.

وجاء في التفاصيل، أن عشرات المستوطنين تجمهروا على الطريق بين مستوطنة "عيلي" المقامة على أراضي الفلسطينيين جنوب قرية اللبن الشرقية، ومستوطنة "شيلو" المقامة على أراضي الفلسطينيين في بلدة ترمسعيا شمال رام الله، وهاجموا مركبات المواطنين بالحجارة ما أدى إلى تحطم زجاج عدد من المركبات.

إلى ذلك، هاجم مستوطنون بحماية قوات الاحتلال قرية برقة شرق رام الله أثناء أداء المواطنين صلاة الجمعة، فيما اقتحمت قوات الاحتلال القرية وأطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع صوب منازل المواطنين، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.

وأغلقت قوات الاحتلال مداخل برقة ومنعت مركبات المواطنين من الدخول إليها أو الخروج منها.