أثناء عودتهم من العُمرة: مصرع 3 فلسطينيين في حادث طرق قرب الخليل

أسفر حادث طرق وقع على شارع 60 بالقرب من مدينة الخليل، اليوم، عن مصرع ثلاثة فلسطينيين.

من مكان الحادث، اليوم

لقي ثلاثة فلسطينيين، اليوم الإثنين، مصارعهم، في حادث طرق وقع على شارع 60، شمال مدينة الخليل في الضفة الغربية.

وأفادت مصادر محلية بأن ضحايا الحادث هم وائل شعبان زيتون وزوجته نسرين وحماته (أم فايز) غيث، وقد فارقوا الحياة أثناء عودتهم من أداء مناسك العُمرة في الديار الحجازية.

أحد ضحايا الحادث وائل زيتون

وأفاد المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، بأن رجلا وامرأتين من مدينة الخليل، لقوا مصارعهم بحادث سير على الطريق الالتفافي شمال مدينة الخليل.

وأشار إلى أن شرطة المرور باشرت التحقيق في ملابسات الحادث.