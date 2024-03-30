الخليل: إصابة طفل بالرصاص الحي والعشرات بالاختناق بمواجهات مع الاحتلال

تشهد بلدة بيت أمر اقتحامات مستمرة خاصة وقتي السحور والإفطار، ومداهمة وتفتيش منازل المواطنين والمكوث فيها لفترات طويلة وتحويلها إلى ثكنات عسكرية.

أصيب طفل بشظايا الرصاص الحي والعشرات بالاختناق في مواجهات مع قوات الاحتلال مساء الجمعة في بلدة بيت أمر شمال الخليل.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وجاء في التفاصيل، أن مواجهات اندلعت بين مواطنين وقوات الاحتلال بالبلدة ما أسفر عن إصابة طفل (13 عاما) بشظايا الرصاص الحي في رقبته، ونقل لتلقي العلاج في عيادة الرضى الطبية بالبلدة ووصفت إصابته بالمتوسطة.

كما أصيب العشرات بحالات اختناق جراء استنشاق قنابل الغاز السام التي أطلقها جنود الاحتلال.

وتشهد بلدة بيت أمر اقتحامات مستمرة خاصة وقتي السحور والإفطار، ومداهمة وتفتيش منازل المواطنين والمكوث فيها لفترات طويلة وتحويلها إلى ثكنات عسكرية.

إلى ذلك، أغلقت قوات الاحتلال مساء الجمعة طرقا زراعية وجرفت أراض غرب نابلس.

وقالت مصادر محلية، إن جرافات الاحتلال أغلقت مدخل منطقة المسعودية الفرعي الترابي والطريق الواصلة إلى قرية برقة وبلدة سبسطية التي توصل إلى منطقة سهل رامين وطولكرم.

وأوضحت المصادر أن قوات الاحتلال جرفت أراضي زراعية قرب حاجز دير شرف غرب مدينة نابلس.