مستوطن يختطف طفلاً بالضفة الغربية المحتلة

اختطف مستوطن، صباح اليوم السبت، طفلاً، من قرية حوسان غرب بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة.

وبحسب "وفا" نقلاً عن مدير مجلس قروي حوسان، رامي حمامرة، أقدم مستوطن من البؤرة الاستيطانية "سيدي بوعز" الجاثمة على أرضي المواطنين والواقعة بين بلدة الخضر وحوسان، على اختطاف الطفل باسل عبد الوهاب حمامرة (17عامًا)، أثناء رعية الأغنام في منطقة الشرفا في القرية.

كما وأشار المصدر إلى أن المستوطنين، وبرفقة قوات الاحتلال، اقتحموا، مساء أمس الجمعة، القرية، وتحديدًا منطقة المطينة والشرفا باستخدام التراكتورن، وسط اعمال استفزازية بحق الأهالي

(يتبع...)