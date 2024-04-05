إصابة خطيرة برصاص الاحتلال في كفر راعي واعتقالات بفحمة

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، بلدات أخرى في منطقة جنوب جنين، إضافة إلى فحمة وكفر راعي، وهي عراب،ة والزبابدة، ويعبد، وجبع، وصانور، وسيّرت آلياتها في شوارع البلدات في خطوة استفزازية، ونفذت عمليات دهم وتفتيش واسعة.

أصيب شابان فلسطينيان، فجر اليوم الجمعة، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، وصفت جروح أحدهما بالخطيرة، خلال مواجهات اندلعت في كفر راعي، جنوب جنين، بعد اقتحام تلك قوات الاحتلال البلدة وتنفيذ حملة تفتيش واعتقالات.

وأفادت جمعية في الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمها في جنين نقلت الشاب شمس عبد القادر ملحم أبو الشوارب (19 عاما) وهو مصاب برصاص حي في الظهر خلال اقتحام كفر راعي، وجرى نقله بادئ الأمر إلى مشفى عتيل الحكومي وتقديم العلاجات الأولية له، ثم تم نقله إلى مستشفى ثابت ثابت الحكومي في طولكرم.

وأفادت مصادر محلية بإصابة شاب آخر برصاص الاحتلال في القدم، دون تحديد هويته.

واعتقلت قوات الاحتلال خلال حملة مداهمات لعدد من المنازل في بلدة فحمة، جنوب جنين، برفقة كلاب بوليسية، عددا من الشبان وأجرت عمليات تفتيش وتحقيقات ميدانية مع آخرين.

واقتحمت قوات الاحتلال، فجر اليوم، بلدات أخرى في منطقة جنوب جنين، إضافة إلى فحمة وكفر راعي، وهي عراب،ة والزبابدة، ويعبد، وجبع، وصانور، وسيّرت آلياتها في شوارع البلدات في خطوة استفزازية، ونفذت عمليات دهم وتفتيش واسعة.