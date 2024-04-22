الاحتلال يعتقل فلسطينيا من دوما بزعم قتل فتى مستوطن

زعم الاحتلال أن دوابشة ربط نفسه في التحقيق الأولي معه بتنفيذ العملية التي قتل فيها مستوطنا يدعى "بنيامين أحيمئير" (14 عاما)، وقد جرى إحالته لاستكمال التحقيق على يد الشاباك.

اعتقلت قوات الاحتلال الليلة الماضية، الشاب أحمد دوابشة (21 عاما) من قرية دوما جنوب نابلس، وذلك بزعم قتله مستوطنا في 12 نيسان/ أبريل الجاري.

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وجاء في بيان مشترك لجهاز الأمن العام (الشاباك) والشرطة والجيش الإسرائيلي، أنه "خلال عملية مشتركة جرى اعتقال ’المخرب’ الذي نفذ عملية القتل".

وأضاف أن "تطورا كبيرا طرأ على التحقيق في اليوم الأخير، وخلال ساعات الليلة الماضية داهمت القوات بلدة دوما واعتقلت المشتبه به".

وزعم الاحتلال أن دوابشة ربط نفسه خلال التحقيق الأولي معه بتنفيذ العملية التي قتل فيها مستوطنا يدعى "بنيامين أحيمئير" (14 عاما)، وقد جرى إحالته لاستكمال التحقيق على يد الشاباك.

وتشهد بلدات في الضفة الغربية المحتلة وخصوصًا في منطقتي نابلس ورام الله، تصاعدا في هجمات واعتداءات من قبل المستوطنين منذ العثور على جثة المستوطن بعد اختفاء آثاره أثناء رعيه الأغنام.

واستشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون وسجلت اعتداءات بحق المنازل والمركبات والممتلكات من جراء هجمات المستوطنين تحت حماية قوات الاحتلال في الأيام الأخيرة.

ولم يبلغ الاحتلال عن اعتقال أي مستوطن في الهجمات الأخيرة التي أسفرت عن شهداء وجرحى بالضفة، إذ توفر القوات الحماية لهم أثناء هجماتهم واعتداءاتهم على الفلسطينيين.

وفي السياق، فرضت في الأيام الأخيرة عقوبات من قبل الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وواشنطن على مستوطنين ومنظمة "ليهافا" على خلفية الاعتداءات بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

إلى ذلك، تعتزم واشنطن فرض عقوبات على كتيبة "نيتسح يهودا" بالجيش الإسرائيلي بسبب انتهاكاتها لحقوق الإنسان واعتداءاتها على الفلسطينيين بالضفة.

وتشمل العقوبات منع حصول الكتيبة على مساعدات أميركية للجيش الإسرائيلي أو المشاركة في تدريبات مشتركة مع الجيش الأميركي؛ والكتيبة المذكورة يخدم فيها جنود من الحريديين القوميين و"شبيبة التلال" الذين ينفذون اعتداءات يومية على الفلسطينيين.