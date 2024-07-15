منذ 7 أكتوبر: حصيلة المعتقلين بالضفة والقدس ترتفع إلى 9670

ارتفعت حصيلة الاعتقالات منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، إلى أكثر من 9670، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا إلى تسليم أنفسهم تحت الضغط ومن احتجزوا كرهائن.

اعتقلت قوات الاحتلال منذ مساء الأمس وحتى صباح اليوم، الإثنين، 15 فلسطينيا على الأقل من الضفة، بينهم امرأة من الخليل وأسرى سابقون.

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وقال نادي الأسير وهيئة شؤون الأسرى والمحررين في بيان مشترك، إن "عمليات الاعتقال توزعت على محافظات الخليل ونابلس ورام الله وجنين وطولكرم".

وأضاف البيان أن "قوات الاحتلال تستمر بتنفيذ اعتداءات وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، إضافة إلى عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين".

وأشار إلى أن حصيلة الاعتقالات منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ارتفعت إلى أكثر من 9670، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا إلى تسليم أنفسهم تحت الضغط ومن احتجزوا كرهائن؛ حسبما جاء في البيان.

وفي السياق، اعتقلت قوات الاحتلال اليوم 4 مواطنين في يطا جنوب الخليل، كما اقتحمت منزل أمين سر حركة "فتح".

وقال منسق اللجان الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان جنوب الخليل، راتب الجبور، إن "قوات الاحتلال داهمت حي القفير في البلدة واعتقلت كلا من: يوسف خليل زين ونجله فايز، والشقيقين أنس وإبراهيم بهاء زين بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها".

وأفادت مصادر أمنية ومحلية، بأن قوات الاحتلال داهمت منزل أمين سر حركة "فتح" في يطا، نبيل أبو قبيطة، واعتدت على شقيقه إياد ونجله صدام بالضرب المبرح، وفتشت منزله وحطمت محتوياته.