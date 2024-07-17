مقتل الشاب نادي أبرويش في شجار عائليّ جنوب الخليل

ذكر الناطق باسم الشرطة الفلسطينية، لؤي ارزيقات، أن "مواطنا (37 عاما) قتل خلال شجار عائلي بقرية البرج جنوب الخليل".

قُتل شاب في السابعة والثلاثين من عمره، خلال شجار نشب، مساء اليوم الأربعاء، في قرية البرج جنوب الخليل في الضفة الغربية المحتلّة.

وذكر الناطق باسم الشرطة الفلسطينية، لؤي ارزيقات، أن "مواطنا (37 عاما) قتل خلال شجار عائلي بقرية البرج جنوب الخليل".

وأشار ارزيقات إلى أن "الشرطة ألقت القبض على المشتبه به".

ضحية القتل

وأفادت مصادر محلية بأن القتيل هو الشاب نادي محمد أبرويش، مشيرة إلى أنه نُقل فيما كان متوفيا إلى مستشفى الهلال الأحمر في الظاهرية، ومن ثم نُقلت جثته إلى مستشفى الخليل الحكومي في الخليل.

ولفتت مصادر إلى أنه "تم الاتفاق على هدنة قبل قليل" في القرية، موضحة أن الهدنة سارية "حتى يوم السبت" المقبل.

ومساء الإثنين الماضي، قتل شاب في الأربعينات من عمره وأصيب آخر، إثر شجار عائلي في مخيم بلاطة، شرق نابلس.