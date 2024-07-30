اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الفلسطيني: الاختبار الأهم تحويل بنود بيان بكين إلى خطوات تنفيذية

"إذا تمّ تنفيذ ما جاء في الاتّفاق، فسيكون ذلك خطوة مهمّة باتّجاه وحدة الموقف الفلسطينيّ في مواجهة حرب الإبادة الّتي تشنّها دولة الاحتلال ضدّ الشعب الفلسطينيّ"...

رحّبت اللجنة التحضيريّة للمؤتمر الوطنيّ الفلسطينيّ في البيان الختاميّ، الصادر عن لقاء الفصائل الفلسطينيّة في العاصمة الصينيّة بكين.

واعتبرت اللجنة في بيان وصل عرب٤٨ نسخة منه، أنّه إذا تمّ تنفيذ ما جاء في الاتّفاق، فسيكون ذلك "خطوة مهمّة باتّجاه وحدة الموقف الفلسطينيّ في مواجهة حرب الإبادة الّتي تشنّها دولة الاحتلال ضدّ الشعب الفلسطينيّ، وإحدى المتطلّبات الأساسيّة في الطريق إلى إعادة بناء منظّمة التحرير الفلسطينيّة على أسس ديمقراطيّة".

وأضاف البيان "ترى اللجنة التحضيريّة أنّ الاختبار الأهمّ أمام جميع الفصائل الفلسطينيّة هو تحويل بنود بيان بكين إلى خطوات تنفيذيّة وفق جدول زمنيّ وآليّات واضحة.

ودعت اللجنة الأطراف الموقّعة على البيان إلى "المبادرة لعقد اجتماع للأمناء العامّين للفصائل الفلسطينيّة فورًا، ووضع جدول زمنيّ لتنفيذ بنود الاتّفاق، وتشكيل قيادة وطنيّة مؤقّتة وحكومة توافق وطنيّ، لتتحمّل مسؤوليّاتها خلال شهر، بحيث تقطع الطريق على جميع المحاولات الّتي تسعى لتبديد التضحيات الّتي قدّمها شعبنا وصمود مقاومته، وتصفية قضيّتنا الوطنيّة.

ودعت اللجنة التحضيريّة الفعّاليّات الوطنيّة الّتي "دعت إلى إنهاء الانقسام، وتحقيق الوحدة الوطنيّة، وإعادة بناء منظّمة التحرير الفلسطينيّة على أسس وطنيّة ديمقراطيّة، إلى الضغط من أجل تنفيذ بنود الاتّفاق، حماية لمشروعنا الوطنيّ ومقاومته الباسلة، واستجابة لتضحيات شعبنا الفلسطينيّ".