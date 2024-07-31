5 إصابات بالرصاص الحيّ بهجوم للمستوطنين على أهال جنوب بيت لحم

قالت مصادر محلية، إن مجموعة من المستوطنين هاجمت أهالي في أرضهم بمنطقة "خلة النحلة" في واد رحال، جنوب بيت لحم. وأكّدت أنّ المستوطنين أطلقوا الرصاص الحيّ صوب الأهالي، ما أدى لإصابة خمسة منهم.

أصيب خمسة أشخاص، مساء اليوم الأربعاء، برصاص مستوطنين، جنوب بيت لحم في الضفة الغربيّة المحتلة.

وقالت مصادر محلية، إن مجموعة من المستوطنين هاجمت أهالي في أرضهم بمنطقة "خلة النحلة" في واد رحال، جنوب بيت لحم.

وأكّدت أنّ المستوطنين أطلقوا الرصاص الحيّ صوب الأهالي، ما أدى لإصابة خمسة منهم.

وأكد مصدر في الهلال الأحمر، مهاجمة مستوطنين سيارة إسعاف، والاعتداء على طاقمها، بينما منعت قوات الاحتلال التي أمّنت الحماية للمستوطنين، سيارات الإسعاف من تقديم الإسعاف للمصابين.

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