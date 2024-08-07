استشهاد محمد أبو حجاب من جنين متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال

أُعلن في جنين عن استشهاد الشاب محمد أبو حجاب، صباح اليوم الأربعاء، متأثرا بإصابته التي تعرض لها خلال قتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي للمدينة، أمس.

استشهد الشاب محمد أبو حجاب، صباح اليوم الأربعاء، متأثرا بإصابته التي تعرض لها خلال قتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمدينة جنين، أمس.

وجاء هذا في إطار التصعيد الإسرائيلي المستمر في المنطقة، إذ تشهد جنين ومناطق أخرى في الضفة الغربية مواجهات متكررة بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال.

وارتفع عدد الشهداء بنيران الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة خلال الساعات الأخيرة إلى 14 شهيدا، إلى جانب عدد من الجرحى والمصابين بجروح متفاوتة.

وباستشهاد الشاب أبو حجاب ارتفع عدد الشهداء في الضفة الغربية منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 إلى 617، بينهم 144 طفلا، إضافة إلى إصابة أكثر من 5400 آخرين بجروح متفاوتة.