الضفة: مواجهات في نابلس واعتقالات بسلوان وطولكرم

مواجهات مع مستعربين اقتحموا شارع القدس بمخيم بلاطة، وسط وصول تعزيزات من جيش الاحتلال، وقاموا بالانتشار على مداخل المخيم.

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، شابًا فلسطينيًا، في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، بالقدس المحتلة، بعد الاعتداء عليه وعلى مواطنين آخرين بالضرب المبرح.

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وأفادت مصادر محلية، بأن المعتقل يدعى زهير الرجبي وقد تعرض للضرب المبرح والاعتداء عليه وعلى آخرين في حي بطن الهوى في بلدة سلوان.

إلى ذلك، داهم جنود الاحتلال منزلآ في الحي لـ كايد الرجبي، وفتشه وعبث بمحتوياته.

طولكرم

وفي مدينة طولكرم اقتحمت قوات الاحتلال، الليلة، ضاحية ذنابة شرقًا. وأفادت "وفا" نقلاً عن مصادر محلية، بأن عددًا من آليات الاحتلال اقتحمت المدينة من محورها الجنوبي، وتمركزت في شارع فرعون، ونصبت حاجزًا طيارًا في المكان، ونشرت دوريات المشاة في المنطقة.

وأضافت، أن الآليات ذاتها توجهت فيما بعد صوب ضاحية ذنابة مرورًا من عزبة الجراد، وجابت شوارعها الرئيسية.

وذكرت مصادر محلية، لاحقًا، أن قوات الاحتلال اعتقلت، خلال مداهماتها، شابًا من مدينة طولكرم، يدعى نور الهمشري، بعد مداهمة منزله وتفتيشه وتخريب محتوياته.

المستعربون

وفي بلاطة شرق مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة، اقتحمت قوات الاحتلال الخاصة "مستعربون"، فجر اليوم السبت، المخيم.

وأفاد مراسل "وفا"، بأن "مستعربين اقتحموا شارع القدس بالمخيم، وسط وصول تعزيزات من جيش الاحتلال، وقاموا بالانتشار على مداخل المخيم"، مشيرًا إلى "اندلاع مواجهات في المنطقة".

وبحسب معلومات أولية، احتجزت قوات الاحتلال عددًا من الأهالي بالمنطقة، واعتقلت أحدهم عقب ذلك.

اعتداءات المستوطنين

وأمس الجمعة، منع مستوطنون، عائلات الفروخ والطروة من حصاد محصولها الزراعي في برية المنيا الواقعة بين قريتي كيسان والرشايدة شرق بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة.

وأوضح المهندس الزراعي، وأحد سكان المنطقة، عدنان جبارين، أن مستوطني "معالي عموس" أقدموا على رعي محصول الشعير والقمح المزروع على مساحة 300 دونم، والتي تشكل جزءًا من 1500 دونم تملكها العائلات، ومنعوهم من حصادها.

وأفاد جبارين، في تصريحات للإعلام، بأن وتيرة الاعتداءات على الأراضي الزراعية في المنطقة تتصاعد بوتائر سريعة منذ السابع من أكتوبر، بحماية جنود الاحتلال، ما يمنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم وحصاد محاصيلهم.

وذكّر يأن هذه الحادثة "جزء من سلسلة اعتداءات ممنهجة تستهدف الأراضي الزراعية الفلسطينية في المنطقة".