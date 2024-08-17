الضفة: مواجهات مع الاحتلال ومداهمات واعتقالات

مواجهات في جنين عقب اقتحام قوات الاحتلال بلدة يعبد أطلق خلالها الاحتلال قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، كما نصب حاجزًا عسكريًا ودقق في هويات المواطنين.

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، قرية العروج شرق بيت لحم، وقامت بمداهمة منزل لأحد الأهالي ويدعى، موسى أحمد العروج، ونفذت عملية تفتيش وتخريب لمحتوياته، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

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وفي نابلس اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم السبت، فلسطينيين ( أب ونجله) خلال اقتحامها مخيم بلاطة شرق المدينة. ونقلت "وفا" عن مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم وسط إطلاق نار كثيف، وداهمت عدة منازل واعتقلت كلاً من؛ علاء الوزير ونجله عماد، من منزليهما، بعد تخريب محتوياته والاعتداء عليهما بالضرب.

وفي طولكرم اقتحمت قوات الاحتلال، الليلة، المدينة وضاحية ذنابة شرقًا بآليتين عسكريتين من محورها الجنوبي، وجابت شوارع المدينة وتحديدًا شارع نابلس المحاذي لمخيم طولكرم وحارة السلام، قبل أن تتجه نحو ضاحية ذنابة.

وبحسب مصادر محلية، انسحبت دوريات الاحتلال بعد أن جابت شوارع الضاحية ودوار العقدة ومحيط المقبرة والمدرسة الشرعية، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

إلى ذلك، اعتقلت قوات الاحتلال، الليلة، شابين من المحافظة أثناء مرورهما على حاجز زعترة العسكري جنوب نابلس.

ونقلت "وفا" عن مصادر محلية، بأن الشابين هما؛ أحمد عليان، من مخيم نور شمس، وعميد يحيى، من مخيم طولكرم، أثناء مرورهما على الحاجز المذكور.

وفي جنين اندلعت مواجهات، الليلة، عقب اقتحام قوات الاحتلال بلدة يعبد غرب المدينة. وأفادت مصادر محلية، بأن مواجهات اندلعت في البلدة، أطلق خلالها الاحتلال قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، كما نصب حاجزًا عسكريًا في البلدة ودقق في هويات المواطنين.