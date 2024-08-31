الاحتلال يواصل اقتحام جنين لليوم الرابع: تدمير وحصار مشدد

أسفر عدوان الاحتلال الإسرائيلي على شمال الضفة الغربية حتى اللحظة، عن استشهاد 21 مواطنا، بينهم 12 في محافظة جنين، و5 في طولكرم، و4 في طوباس، ما يرفع حصيلة الشهداء في الضفة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 إلى 673.

تواصل قوات الاحتلال، صباح اليوم السبت، اقتحامها وعدوانها على مدينة ومخيم جنين بالضفة الغربية، حيث اقتحمت آليات عسكرية إسرائيلية، بما في ذلك جرافات وناقلات جند، المخيم واستهدفت مناطق متعددة فيه.

في هذا السياق، تمركزت ناقلات الجند الإسرائيلية على مشارف مخيم جنين، فيما حاصرت قوات الاحتلال منزلا في بلدة كفر دان قرب جنين، مطالبة من فيه بتسليم أنفسهم.

وأعادت قوات الاحتلال اقتحام مناطق كانت قد انسحبت منها صباح اليوم في الحي الشرقي بمدينة جنين، قبل أن تدفع بمزيد من الآليات والجرافات إلى هذه المناطق.

كما شنت قوات الاحتلال حملة دهم في حي الدمج داخل مخيم جنين، حيث قامت بتفتيش المنازل والعبث بمحتوياتها، تأتي هذه التطورات في إطار تصاعد العمليات العسكرية الإسرائيلية في جنين، والتي تدخل يومها الرابع على التوالي، وسط تزايد تصعيد المقاومة الفلسطينية من نوعية عملياتها، وآخرها كانت عملية "غوش عتصيون" المزدوجة والمركبة شمال مدينة الخليل.

وأسفر عدوان الاحتلال الإسرائيلي على شمال الضفة الغربية حتى اللحظة، عن استشهاد 21 مواطنا، بينهم 12 في محافظة جنين، و5 في طولكرم، و4 في طوباس، ما يرفع حصيلة الشهداء في الضفة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 إلى 673.