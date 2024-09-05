"الأونروا": الأسبوع الماضي هو الأكثر دموية لفلسطينيي الضفة منذ نوفمبر

شددت "الأونروا" على أن "الأسبوع الماضي هو الأكثر دموية للمدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية منذ تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، حيث قُتل العديد من الأشخاص، بينهم 7 أطفال".

قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، الخميس، إن "الأسبوع الماضي هو الأكثر دموية للمدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية منذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2023".

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وأضافت الوكالة الأممية في منشور على حسابها عبر منصة "إكس": "مع استمرار الحرب في غزة تتزايد أعمال العنف والدمار في الضفة الغربية كل ساعة، وهذا أمر غير مقبول ويجب أن يتوقف الآن".

وشددت على أن "الأسبوع الماضي هو الأكثر دموية للمدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية منذ تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، حيث قُتل العديد من الأشخاص، بينهم 7 أطفال".

وبموازاة حربه على غزة التي بدأت في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وسّع الجيش الإسرائيلي عملياته وصعّد المستوطنون اعتداءاتهم بالضفة ما أسفر عن استشهاد 691 فلسطينيا وإصابة نحو 5 آلاف و700 واعتقال ما يزيد على 10 آلاف و400، وفق مؤسسات رسمية فلسطينية.

وفي إطار هذا التصعيد، بدأ الجيش، في 28 آب/ أغسطس الماضي، عملية عسكرية شمال الضفة تعد الأوسع منذ عام 2002، أسفرت حتى الخميس عن استشهاد 39 فلسطينيا وإصابة 150 آخرين، واعتقال العشرات، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.

وبينما شملت العملية في بدايتها مدينتي جنين وطولكرم ومخيماتهما ومخيم الفارعة قرب طوباس، ما زالت متواصلة في جنين وطولكرم.