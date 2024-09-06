مستوطنون يحرقون سيارة ويخطون شعارات عنصرية في قرية أبو فلاح

نفذ مستوطنون فجر اليوم، الجمعة، هجوما في قرية أبو فلاح، شمال شرق رام الله، بالضفة الغربية، وأحرقوا مركبة تعود للمواطن محمد جميل شومان، كما خطوا شعارات عنصرية على جدران أحد المنازل في منطقة خلة زعيتر.

السيارة التي أحرقها المستوطنون، فجر اليوم

أحرق مستوطنون سيارة خصوصية تعود لمواطن، وخطوا شعارات عنصرية، فجر اليوم الجمعة، خلال هجوم نفذوه في قرية أبو فلاح، شمال شرق رام الله، بالضفة الغربية.

وأفادت مصادر محلية بأن عددا من المستوطنين أحرقوا مركبة تعود للمواطن محمد جميل شومان، كما خطوا شعارات عنصرية على جدران أحد المنازل في منطقة خلة زعيتر.

وفي سياق متصل، قال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الوزير مؤيد شعبان، إن "قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين نفذوا 1228 اعتداء، خلال شهر آب/ أغسطس الماضي، كواحدة من أخطر ذروات انتهاكات الاحتلال المستمرة منذ وقت طويل".