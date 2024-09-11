340 يومًا من القتل والدمار: إحصائيات تكشف حجم المعاناة الإنسانية في غزة

مركز الأعلام الحكومي في قطاع غزة ينشر إحصائيات تلقي الضوء على حجم الدمار والمعاناة الإنسانية التي يواجهها سكان قطاع غزة نتيجة الحرب الإسرائيلية المتواصلة على القطاع من 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

نشر المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، الثلاثاء، معطيات جديدة تتعلق بحجم الخسائر والدمار التي تسببت بها حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، منذ 340 يومًا.

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ووفقًا للتقرير، فقد ارتكب جيش الاحتلال 3,568 مجزرة خلال هذه الحرب، أسفرت عن سقوط 51,020 شهيدًا ومفقودًا، منهم نحو 10,000 مفقود، و41,020 شهيدًا تم نقلهم إلى المستشفيات.

ومن بين الشهداء، هناك 16,756 طفلا، بما في ذلك 115 طفلًا رضيعًا وُلدوا واستشهدوا خلال الحرب. كما شهدت الحرب وفاة 36 شخصًا نتيجة المجاعة. وبلغ عدد الضحايا من النساء 11,346 شهيدة.

وسجل التقرير استشهاد 885 من الطواقم الطبية، و82 من الدفاع المدني، و172 من الصحافيين. وأشار إلى أن الاحتلال أقام 7 مقابر جماعية داخل مستشفيات القطاع، وقد تم انتشال 520 شهيدًا من هذه المقابر.

كما سجلت الإحصاءات إصابة 94,925 شخصًا من جراء الهجمات الإسرائيلية المتواصلة على غزة، منهم 69% من الأطفال والنساء. وذكر التقرير أيضًا أن الاحتلال استهدف 178 مركزًا للإيواء خلال الحرب.

ووفقا للمعطيات الصادرة عن المكتب الإعلام الحكومي في غزة، فإن 17,000 طفل يعيشون بدون والديهم أو بدون أحدهما، في حين أن 3,500 طفل معرضون للموت بسبب سوء التغذية ونقص الغذاء.

ومنذ 126 يومًا، تم إغلاق جميع معابر قطاع غزة، مما أثر على قدرة 12,000 جريح على السفر للعلاج في الخارج، بالإضافة إلى 10,000 مريض سرطان و3,000 مريض بأمراض مختلفة يحتاجون للعلاج.

وكشف التقرير عن انتشار الأمراض المعدية نتيجة النزوح، حيث بلغ عدد المصابين مليون و737 ألفا و524، منهم 71,338 حالة عدوى التهاب كبد وبائي. وتعرضت حوالي 60 ألف امرأة حامل للخطر بسبب انعدام الرعاية الصحية، بينما يعاني 350 ألف مريض مزمن من نقص الأدوية.

وذكر التقرير أن الاحتلال اعتقل نحو 5 آلاف شخص من قطاع غزة خلال هذه الحرب، بما في ذلك 310 من الكوادر الصحية و36 من الصحافيين. وبلغ عدد النازحين حوالي 2 مليون نازح في القطاع.

وفي ما يتعلق بالبنية التحتية، دمر الاحتلال 200 مقر حكومي، و123 مدرسة وجامعة بشكل كلي، و335 بشكل جزئي. كما قتل الاحتلال 11,500 طالب وطالبة، و750 معلما ومعلمة. كما تم إعدام 115 من العلماء وأساتذة الجامعات.

وأضاف التقرير أن الاحتلال دمر 611 مسجدًا بالكامل و214 جزئيًا، و3 كنائس. وتعرضت 150 ألف وحدة سكنية للتدمير الكامل، و80 ألف وحدة أصبحت غير صالحة للسكن، و200 ألف وحدة دمرت جزئيًا.

كما استخدم جيش الاحتلال 83 ألف طن من المتفجرات في هجماته على القطاع، ودمر أكثر من 34 مستشفى و80 مركزًا صحيًا، بالإضافة إلى 162 مؤسسة صحية و131 سيارة إسعاف.

وأسفرت الحرب عن تدمير 206 مواقع أثرية وتراثية، و3,130 كيلومترا من شبكات الكهرباء، و34 منشأة وملعبًا وصالة رياضية. وتم تدمير 700 بئر مياه، بينما قدرت الخسائر المالية الأولية لحرب الإبادة الجماعية بـ33 مليار دولار.