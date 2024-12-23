الضفة: أمن السلطة يعلن مقتل عنصر هو الثاني بعمليته في مخيم جنين

تشهد مدينة ومخيم جنين منذ نحو 10 أيام حملة أمنية مكثفة تنفذها الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية ضد من تسميهم بـ"الخارجين عن القانون".

أعلن أمن السلطة الفلسطينية اليوم، الإثنين، مقتل عنصر هو الثاني منذ بدء عمليته ضد من وصفهم بـ"الخارجين عن القانون" في مخيم جنين.

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وأفاد الناطق الرسمي لقوى الأمن الفلسطيني، أنور رجب، بأن القتيل هو مرتب الشرطة الفلسطينية، مهران قادوس، من قرية عراق بورين، بعد استهدافه بإطلاق نار.

وقال إن "هذه الجريمة النكراء التي طالت أحد أفراد المؤسسة الأمنية، وهو الثاني منذ انطلاق حملة ’حماية وطن’، لن تزيد قوى الأمن إلا إصرارا وعزيمة على مواجهة كل من يحاول تهديد أمن الوطن أو التمرد على سيادة القانون".

وأشار رجب إلى أن "يد العدالة ستطال كل من تسول له نفسه المساس بأمن شعبنا، ولن يكون هناك أي تساهل مع هذه الفئة الضالة الخارجة عن القانون".

وأضاف أن "الأجهزة الأمنية ستواصل وبكل ما أوتيت من قوة، العمل لفرض النظام والقضاء على الفوضى وحماية أمن شعبنا مهما كانت التضحيات"، داعيا المواطنين إلى "الوقوف صفا واحدا مع الأجهزة الأمنية، وتقديم الدعم والتعاون الكامل في ملاحقة هؤلاء المجرمين، لضمان تحقيق الأمن والاستقرار في وطننا الحبيب".

وكان أمن السلطة قد أعلن أمس، الأحد، مقتل ساهر فاروق ارحيل إثر تعرضه وزملائه لإطلاق نار من قبل ما أسماهم بـ"الخارجين عن القانون" في مخيم جنين.

وتشهد مدينة ومخيم جنين منذ أكثر من أسبوعين حملة أمنية مكثفة تنفذها الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية ضد من تسميهم بـ"الخارجين عن القانون".

وتصاعدت التوترات منذ توقيف السلطة الفلسطينية ناشطين في وقت سابق من هذا الشهر. وقدّرت مؤسسات حقوقية "أن تخرج الأمور عن السيطرة" في حال استمرار الاشتباكات.