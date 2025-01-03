مصاب باعتداء للمستوطنين في الخليل ومهاجمة قريتَي سالم والمغير.. وإصابة شاب برصاص الاحتلال بالبيرة

أُصيب رجل "بجروح وكسور في الجمجمة والأطراف، وتم نقله إلى مستشفى الخليل الحكومي"، لاستكمال تلقّي العلاج؛ كما هاجم المستوطنون قريتَي سالم والمغير.

أصيب رجل برضوض وجروح، اليوم الجمعة، في هجوم للمستوطنين على مسافر يطا، جنوب الخليل، فيما عمد المستوطنون إلى تنفيذ هجومين إرهابيين آخرين في نابلس وقرب الله.

واعتدت مجموعة من المستوطنين بالضرب المبرح على خالد موسى النجار، أثناء تواجده بالقرب من منزله في منطقة شعب البطم بمسافر يطا، بحسب ما ذكر الناشط أسامة مخامرة لـ"وفا".





وأدى ذلك إلى إصابة الرجل "بجروح وكسور في الجمجمة والأطراف، وتم نقله إلى مستشفى الخليل الحكومي"، لاستكمال تلقّي العلاج.

وأشار مخامرة إلى تكرر اعتداءات المستوطنين على عائلة النجار وممتلكاتهم في المنطقة، بهدف تهجيرهم قسرا، لصالح التوسع الاستيطانيّ.

وهاجم مستوطنون بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أطراف قرية المغير شمال شرق رام الله.

وذكرت مصادر محلية أن مستوطنين بحماية جنود الاحتلال، هاجموا أراضي الأهالي في منطقة "السهل الشرقي"، وتصدى لهم الأهالي، ما أدى إلى اندلاع مواجهات.

وهاجم مستوطنون كذلك، اليوم الجمعة، منازل في قرية سالم شرق نابلس.

وأفادت مصادر محلية بأن عددا من المستوطنين، بحماية جنود الاحتلال الإسرائيلي، هاجموا منازل شمال قرية سالم، حيث تصدى لهم الأهالي، ما أدى إلى اندلاع مواجهات أطلق خلالها جنود الاحتلال قنابل الصوت، والغاز السام المسيل للدموع، صوبهم وصوب منازلهم.

إصابة شاب برصاص الاحتلال في مدينة البيرة



البيرة 3-1-2025 وفا- أصيب شاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، في منطقة جبل الطويل بمدينة البيرة.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي صوب شاب في منطقة جبل الطويل، وأصابته بجروح قبل أن تحتجزه.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمها تعاملت مع إصابة بالرصاص الحي بالقدم في جبل الطويل، ونقلت المصاب إلى المستشفى.