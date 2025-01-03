إرهاب المستوطنين من سلواد إلى يطا: إصابات، وإحراق مركبات.. والاحتلال ينفذ اعتقالات

قال رئيس بلدية سلواد رائد حامد، إن 7 مواطنين أصيبوا بالحجارة، ونتيجة تعرضهم للضرب بالهراوات من قبل المستعمرين، في منطقة نصبية غرب البلدة.

من اعتداء سابق للمستوطنين على قرية في نابلس (Getty images)

أصيب عدد من الفلسطينيين، مساء الجمعة، وأُحرقت مركبات في هجوم للمستعمرين على أطراف بلدة سلواد، شرق رام الله.

وقال رئيس بلدية سلواد رائد حامد لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، إن 7 مواطنين أصيبوا بالحجارة، ونتيجة تعرضهم للضرب بالهراوات من قبل المستعمرين، في منطقة نصبية غرب البلدة.

وأضاف أن المستوطنين أقدموا على إحراق 6 مركبات في المنطقة، وأن النيران أتت على بعض أشجار الزيتون، تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وذكر حامد أن المستوطنين هاجموا أهالي سلواد الذين توجهوا لتفقد أراضيهم الزراعية في منطقة نصيبة، القريبة من منطقة البرج التي أزيلت منها يوم أمس الخميس بؤرة استعمارية أقيمت قبل 25 يوما.

وفي سياق متصل، أصيب عدد من الفلسطينيين برضوض وكسور، جراء اعتداء المستوطنين عليهم بالضرب، فيما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 4 مواطنين شرق يطا جنوب الخليل.

وقال الناشط أسامة مخامرة، إن عددا من المستوطنين اقتحموا قرية البويب، وأطلقوا الرصاص الحي، واعتدوا على الأهالي والمزارعين والمواطنين، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بينهم أب ونجله وهما محمود ابراهيم الجندي، ونجله محمد، برضوض وكسور، قبل أن يتم اعتقالهما من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي.

كما واعتقل جيش الاحتلال كلا من: إبراهيم عيسى ربعي، وفضل عيسى ربعي، وذلك بعد اعتداء المستوطنين عليهما في المنطقة ذاتها.