مستوطنون يقطعون 100 شجرة زيتون شماليّ الضفة الغربية... أعمار الأشجار تزيد عن 60 عاما

قال رئيس مجلس قرية ياسوف شرق سلفيت، وائل أبو ماضي، إن "مجموعة مستوطنين أقدموا على قطع نحو 100 شجرة زيتون، في أراضي بلدتي ياسوف واسكاكا"، وأكد أن "أعمار الأشجار تزيد عن 60 عاما".

أقدم مستوطنون إسرائيليون، الجمعة، على قطع نحو 100 شجرة زيتون بقرية فلسطينية بمحافظة سلفيت، شماليّ الضفة الغربية المحتلة.

جاء ذلك بعد أن ألغى وزير الأمن الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم الجمعة، أوامر الاعتقال الإداري ضدّ المستوطنين الإرهابيين، بسبب إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين المرتقب، ضمن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وتبادل أسرى.

وقال رئيس مجلس قرية ياسوف شرق سلفيت، وائل أبو ماضي، في بيان، إن "مجموعة مستوطنين أقدموا على قطع نحو 100 شجرة زيتون، في أراضي بلدتي ياسوف واسكاكا".

وأكد أبو ماضي أن "أعمار الأشجار تزيد عن 60 عاما".

وذكر أن القرية تعرضت عدة مرات لعمليات تقطيع أشجار زيتون واعتداءات من مستوطنين.

وبموازاة الحرب في غزة، وسّع الجيش الإسرائيلي عملياته كما صعّد المستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية والقدس، ما أسفر عن استشهاد 858 شخصا، وإصابة نحو 6 آلاف و700، واعتقال 14 ألفا و300 آخرين، وفق معطيات رسمية فلسطينية.

بينما خلّفت الإبادة الإسرائيلية في غزة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، أكثر من 157 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.

وأعلنت الدوحة الأربعاء، نجاح الوساطة القطرية المصرية الأمريكية في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، على أن يبدأ تنفيذه الأحد.