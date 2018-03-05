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مستوطنون يقيمون بؤرة استيطانية جديدة بالخليل

تاريخ النشر: 05/03/2018 - 12:38

مستوطنون يقيمون بؤرة استيطانية جديدة بالخليل
(أرشيف)
عرب ٤٨
تحرير : محمد وتد

شرع مستوطنون صباح اليوم الإثنين، بإقامة بؤرة استيطانية جديدة على أراضٍ تتبع عائلة عيدة بجبل جويجان القريب من مستوطنة "كريات أربع" شرق مدينة الخليل جنوبي الضّفة الغربية المحتلة.

وأفاد المواطن رامي عيدة أحد أصحاب الأراضي بتصريح صحفي، بأن عشرات المستوطنين برفقة حفار صغير ورافعة حضروا إلى المنطقة، وشرعوا بوضع معدات في المنطقة التي تعرّضت للتجريف قبل نحو عشرين يومًا.

وأشار إلى أن العائلة تقدمت بشكوى لشرطة الاحتلال الإسرائيلي لامتلاكها كافة الأوراق الثبوتية لملكية الأرض، ورفعت مؤخرًا قضية ضدّ عمليات التجريف التي نفّذها المستوطنون في المكان.

ويقع المكان قبالة الشارع الالتفافي (خط 60) الاستيطاني، وقريب نسبيا من مستوطنة "خارصينا" إحدى المستوطنات التابعة لمستوطنة "كريات أربع" شرق مدينة الخليل.

وأعرب عيدة عن مخاوفه من سيطرة المستوطنين على المنطقة وتحويلها إلى بؤرة استيطانية، وسلب أصحاب الملكية حقوقهم.

 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#الخليل
#بؤرة استيطانية
#الاحتلال

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