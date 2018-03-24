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مخطط لبلدية الاحتلال لبناء 600 وحدة استيطانية بجبل المكبر

تاريخ النشر: 24/03/2018 - 23:18

مخطط لبلدية الاحتلال لبناء 600 وحدة استيطانية بجبل المكبر
(أ ب)
عرب ٤٨
تحرير : محمد وتد

تبحث اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء التابعة لبلدية الاحتلال في القدس، توسيع مستوطنة "نوف زهاف" في جبل المكبر بالقدس المحتلة.

ويقضي المخطط الجديد الذي سيتم بحثه، بناء 600 وحدة استيطانية جديدة تضاف لـ 350 كانت مقررة وفق نفس المشروع عام 2017 كمرحلة أولى لشركات استيطانية خاصة.

وقال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، إن "نشاطات حكومة الاحتلال الاستيطانية لا تتوقف، بل تتصاعد بتشجيع من الإدارة الأميركية وسفارتها في تل أبيب".

ولفت إلى أن حكومة الاحتلال تجد في مواقف الإدارة الأميركية وسفيرها ما يشجعها على مواصلة نشاطاتها الاستيطانية، دون أن تخشى المساءلة والمحاسبة الدولية.

سيطرة المستوطنين السياسية: "جائزة إسرائيل" للاستيطان
بينيت يعلن عن فتح مجال جديد في "جائزة إسرائيل" لهذا العام، هو مجال الاستيطان، ويمنح الجائزة لـ"أبو المستوطنات" في هضبة الجولان المحتلة، ما يدل على ترسيخ أفكار المستوطنين واليمين المتطرف في الحيز العام الإسرائيلي
 

وأشار إلى أن النشاط الاستيطاني في الأغوار الشمالية لتحويل أربع مستوطنات وبؤرة استيطانية لمدينة استيطانية "تتسارع بوتيرة كبيرة" على آلاف الدونمات.

وذكر أن البؤر الاستيطانية المذكورة هي: "ميخولا"، "شديموت ميخولا" "روتم"، و"سلعيت" بالإضافة الى البؤرة التي أقامها مستوطنون على أراضي خلة حمد.

وتسعى سلطات الاحتلال إلى جعل المستوطنات في الأغوار مترابطة جغرافيًا، وذلك تمهيدًا لتحويلها إلى مدينة استيطانية ضخمة تستولي على آلاف الدونمات من الأراضي الفلسطينية.

ولفت التقرير النظر إلى أن أطماع الاحتلال الاستيطانية التوسعية لا تقتصر على الضفة الغربية بل تتعداها باتجاه هضبة الجولان السورية المحتلة.

وأضاف: "تم خلال مؤتمر عقد في تل أبيب مؤخرًا عرض وثيقة سياسية بعنوان ملاحظات لاستراتيجية وطنية حول مرتفعات الجولان، بهدف إعلاء مطلب الاعتراف الدولي بالوجود الإسرائيلي في مرتفعات الجولان المحتل".

 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#القدس
#بلدية الاحتلال
#مستوطنة
#جبل المكبر
#المشروع الاستيطاني

من عرب 48

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