مخطط لبلدية الاحتلال لبناء 600 وحدة استيطانية بجبل المكبر

تبحث اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء التابعة لبلدية الاحتلال في القدس، توسيع مستوطنة "نوف زهاف" في جبل المكبر بالقدس المحتلة.

ويقضي المخطط الجديد الذي سيتم بحثه، بناء 600 وحدة استيطانية جديدة تضاف لـ 350 كانت مقررة وفق نفس المشروع عام 2017 كمرحلة أولى لشركات استيطانية خاصة.

وقال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، إن "نشاطات حكومة الاحتلال الاستيطانية لا تتوقف، بل تتصاعد بتشجيع من الإدارة الأميركية وسفارتها في تل أبيب".

ولفت إلى أن حكومة الاحتلال تجد في مواقف الإدارة الأميركية وسفيرها ما يشجعها على مواصلة نشاطاتها الاستيطانية، دون أن تخشى المساءلة والمحاسبة الدولية.

وأشار إلى أن النشاط الاستيطاني في الأغوار الشمالية لتحويل أربع مستوطنات وبؤرة استيطانية لمدينة استيطانية "تتسارع بوتيرة كبيرة" على آلاف الدونمات.

وذكر أن البؤر الاستيطانية المذكورة هي: "ميخولا"، "شديموت ميخولا" "روتم"، و"سلعيت" بالإضافة الى البؤرة التي أقامها مستوطنون على أراضي خلة حمد.

وتسعى سلطات الاحتلال إلى جعل المستوطنات في الأغوار مترابطة جغرافيًا، وذلك تمهيدًا لتحويلها إلى مدينة استيطانية ضخمة تستولي على آلاف الدونمات من الأراضي الفلسطينية.

ولفت التقرير النظر إلى أن أطماع الاحتلال الاستيطانية التوسعية لا تقتصر على الضفة الغربية بل تتعداها باتجاه هضبة الجولان السورية المحتلة.

وأضاف: "تم خلال مؤتمر عقد في تل أبيب مؤخرًا عرض وثيقة سياسية بعنوان ملاحظات لاستراتيجية وطنية حول مرتفعات الجولان، بهدف إعلاء مطلب الاعتراف الدولي بالوجود الإسرائيلي في مرتفعات الجولان المحتل".