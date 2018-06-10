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مستوطنون ينصبون بيوتا متنقلة بجبل صبيح

تاريخ النشر: 10/06/2018 - 16:34

مستوطنون ينصبون بيوتا متنقلة بجبل صبيح
(أرشيف)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

نصب مستوطنون صباح يوم الأحد، عددًا من البيوت المتنقلة على أراضي المواطنين في جبل صبيح بأراضي بلدة بيتا جنوب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وذكر مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة غسان دغلس، بأن المستوطنين وبحماية من جيش الاحتلال أعادوا نصب عدد من الكرفانات في موقع البؤرة المخلاة في جبل صبيح.

وأوضح أن جرافات المستوطنين جرفت قبل عدة أيام المنطقة وسوت الأرض، تمهيدا لوضع الكرفانات عليها.

من جانبه، رئيس بلدية بيتا فؤاد معالي قال إن الاحتلال أبلغ الارتباط الفلسطيني بأن الكرفانات لأغراض عسكرية ولفترة مؤقتة.

وكان المستوطنون أنشأوا في شباط/فبراير الماضي بؤرة استيطانية أطلقوا عليها اسم "افيتار" على أراض تعود ملكيتها للمواطنين من قرى بيتا وقبلان ويتما، واضطر الاحتلال لإخلائها بعد قيام المواطنين بسلسلة مسيرات وفعاليات احتجاجية.

 


#جبل صبيح
#الاستيطان
#بؤرة استيطانية
#نابلس

من عرب 48

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