مخطط لبناء 20 ألف وحدة سكنية بمستوطنة "معاليه أدوميم"

ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" اليوم، الأحد، أن وزارة البناء والإسكان الإسرائيلية وبلدية مستوطنة "معاليه أدوميم" وقعتا "اتفاقا" يقضي بتنفيذ مخطط لبناء قرابة 20 ألف وحدة سكنية في المستوطنة الواقعة بين القدس وأريحا في الضفة الغربية. وسيتم المباشرة في هذا المشروع الاستيطاني الضخم بعد مصادقة الحكومة الإسرائيلية عليه.

لكن الصحيفة أشارت إلى أنه بمجرد توقيع الاتفاق، يوم الخميس الماضي، أصبح بالإمكان الشروع في بناء 470 وحدة سكنية صادقت الحكومة الإسرائيلية عليها. ووصف وزير الإسكان والبناء الإسرائيلي، يوءاف غالانت، من حزب الليكود، هذا المشروع بأنه "شامل، وسيقود إلى تطوير وزيادة كمية السكان في معاليه أدوميم بصورة كبيرة. وإضافة إلى الوحدات السكنية الجديدة، ستقام مؤسسات عامة وتعليمية وبينها مدارس ورياض أطفال ومراكز جماهيرية وقاعات رياضية".

وأضاف غالانت أن "علينا الاستمرار في تعميق السيطرة في منطقة القدس، من معاليه أدوميم شرقا وحتى (مستوطنة) غفعات زئيف غربا، ومن عطاروت شمالا حتى منطقة بيت لحم وقبر راحيل ومشارف أفرات وغوش عتصيون. وهذه أماكن ذات أهمية تاريخية وإستراتيجية وقومية".

وتابع غالانت، وهو جنرال سابق متهم بارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة أثناء عدوان "الرصاص المصبوب" في نهاية العام 2008، أن "مناطق يهودا والسامرة (الضفة الغربية) ليست عقارا قابلا للمتاجرة فيه من حيث الرؤية الأمنية، وأيضا مقابل التهديدات من الشرق، التي بعضها متوقعا وبعضها الآخر غير معروف. وعلينا الاستمرار في الاحتفاظ بسيطرة كاملة على يهودا، السامرة وغور الأردن وتعزيز الاستيطان في أقاليم البلاد هذه".

وبحسب "الاتفاق"، فإنه خلال الأعوام 2018 و2025 سيتم تسويق وحدات سكنية وتجارية في 15 موقع في مستوطنة "معاليه أدوميم". ويبلغ حجم ميزانية أعمال التطوير والبنية التحتية لهذا المشروع الاستيطاني 2.8 مليار شيكل، كما تم رصد ميزانية للمستوطنة بمبلغ 190 مليون شيكل من أجل تنفيذ أعمال تحسين مبان قديمة.