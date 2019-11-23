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هنيّة: شرعنة الاستيطان الأميركية تعدٍ على حق الشعب الفلسطيني

تاريخ النشر: 23/11/2019 - 12:42

هنيّة: شرعنة الاستيطان الأميركية تعدٍ على حق الشعب الفلسطيني
إسماعيل هنية اليوم (تويتر)
عرب ٤٨ ووكالات

صرح رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إسماعيل هنية، اليوم السبت، إن القرار الأميركي الأخير القاضي بشرعية المستوطنات اليهودية في الأراضي المحتلة، مخالف للقانون الدولي وتعدّيا صارخا على حق الشعب الفلسطيني بأرضه.

وتابع هنية، خلال تصريحات على هامش حفل وضع حجر أساس لـ"مجمع رفح الطبي"، جنوبي قطاع غزة:" شعبنا لن يستسلم أمام هذه الفرية الأميركية الإسرائيلية التي تتلاعب بمصير القضية الفلسطينية، ومصير المنطقة والأمة".

وعدّ هنية ذلك القرار "إعادة لرسم الخرائط في المنطقة بما يخدم الكيان الصهيوني"، وشدد على أن الشعب الفلسطيني وشعوب المنطقة لن "تقبل بذلك القرار"، وثمّن هنية موقف الدول والهيئات التي أعلنت بشكل صريح رفضها للقرار الأميركي.

واستكمل قائلاً:" آخرهم حوالي 107 أعضاء في الكونجرس الأمريكي الذين وقعوا على عريضة تطالب وزير الخارجية بسحب قراره "، واعتبر هنية تلك الخطوة دليل على أن "الإدارة الأمريكية معزولة بهذه القرارات، التي لن تساعدها في إحداث أي تغيير على طبيعة الجغرافيا والتاريخ الفلسطيني".

ووقع 107 أعضاء تابعين للحزب الديمقراطي بمجلس النواب الأمريكي، حتى مساء الجمعة، عريضة طالبوا خلالها وزير الخارجية، مايك بومبيو، بالتراجع عن قرار "شرعنة" المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية.

والعريضة قادها العضو الديمقراطي بمجلس النواب الأمريكي عن ولاية ميشيغن، آندي ليفين، ونشرها على موقعه الإلكتروني. وتأتي العريضة بعد 4 أيام من إعلان بومبيو، في مؤتمر صحفي، أن بلاده لم تعد تعتبر المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية "مخالفة للقانون الدولي"، فيما لاقت تصريحاته إدانات دولية وعربية.

 

 


#الاستيطان
#إسرائيل
#إسماعيل هنية
#حماس
#بومبيو

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